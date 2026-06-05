Intensa e ricca di colpi di scena la settima tappa del Giro d’Italia Women, scattata da Sorbolo Mezzani e terminata sul traguardo di Salice Terme dopo 159,2 chilometri. A braccia alzate si è presentata la giovanissima francese Célia Gery (FDJ United – SUEZ), capace di regolare nello sprint ristretto la più esperta Lucinda Brand (Lidl – Trek) e l'ottima italiana Chantal Pegolo (Isolmant – Premac – Vittoria), terza al traguardo. La corsa ha vissuto momenti di fortissima tensione a circa 56 chilometri dall'arrivo, quando una brutta caduta di gruppo ha visto finire a terra anche la maglia rosa Anna van der Breggen e l'elvetica Marlen Reusser. Grazie al lavoro della sua squadra la campionessa olandese è riuscita a rientrare prima delle rampe decisive di giornata. La corsa si è infiammata sulla salita verso il GPM di Pietragavina. Lungo l'ascesa e nella successiva, veloce discesa verso la Val Staffora si è sganciato un drappello di fuggitive di altissimo livello. Tra le attaccanti, oltre alla vincitrice Gery, a Brand e a Pegolo, si sono inserite Alison Jackson ed Elisa Longo Borghini. Nel finale i quattordici secondi di vantaggio sul plotone inseguitore sono bastati alle battistrada per giocarsi il successo. Célia Gery ha interpretato al meglio le ultime curve tecniche di Salice Terme, lanciando una volata magistrale. In ottica classifica generale, Anna van der Breggen conserva saldamente il primato con 1'00" su Demi Vollering, ma l'azione odierna permette a Elisa Longo Borghini di rosicchiare qualche secondo prezioso, confermandosi in sesta piazza assoluta a 2'07".