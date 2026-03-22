Nairo Quintana annuncia il ritiro a fine stagione

Nairo Quintana chiude la sua lunga carriera da corridore. Il colombiano, 36 anni, ha infatti annunciato il ritiro dal ciclismo a fine stagione in una conferenza stampa organizzata con il suo team, la Movistar: "Oggi voglio parlarvi dal profondo della mia storia. Di quel bambino cresciuto tra le montagne, a Boyacá. Passo dopo passo, senza fare rumore, stavo costruendo un percorso in Colombia, con squadre che mi hanno dato l'opportunità di imparare, di cadere e di rialzarmi. Lì ho capito che questo non era solo uno sport... era uno stile di vita. E nel 2012 è arrivata un'opportunità che ha cambiato tutto: il Movistar Team ha avuto fiducia in me. Non è stato solo un acquisto, è stato l'inizio di un sogno più grande di quanto avessi mai immaginato. Oggi mi guardo indietro... e non vedo solo risultati. Vedo persone. Voglio ringraziare ogni collega, ogni membro dello staff, ogni persona che c'era dietro una gara, una ripresa, un momento difficile. Oggi non parlo di addio. Sto parlando dell'inizio. Un nuovo inizio in cui voglio continuare a costruire, creare aziende, aprire opportunità, sostenere gli sport agonistici e ricreativi e restituire alle persone, ai giovani, tutto ciò che il ciclismo mi ha dato”. Quintana, tra i tanti successi, vanta un trionfo al Giro d'Italia nel 2014, la vittoria della Vuelta nel 2016, oltre a due secondi posti al Tour de France nel 2013 e 2015 e un terzo posto alla Grande Boucle del 2016.