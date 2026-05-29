La storia d'Italia e la storia del Giro d'Italia si intrecciano nella 20^ tappa, la più simbolica e la più importante, quella che stabilirà il vincitore, il podio, la classifica generale e le altre graduatorie speciali. 200 km da Gemona del Friuli a Piancavallo, da uno dei luoghi-simbolo del terribile terremoto del 6 maggio 1976, di cui si ricorda il 50° anniversario, al teatro di uno dei successi di Marco Pantani nella corsa rosa del 1998. Era la 14^ tappa e quella vittoria in solitaria fece capire al Pirata che avrebbe potuto rimontare sia lo svizzero Alex Zulle che il russo Pavel Tonkov, impresa puntualmente compiuta. A Piancavallo (GPM di 1^categoria di 14,5 km al 7,8% con picco del 14%), i corridori scollineranno due volte, la prima a poco più di 50 km dal traguardo e la seconda all'arrivo.