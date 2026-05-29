Tappone dolomitico: sei Gran Premi della Montagna tra cui il Passo Giau, Cima Coppi dell'edizione 109 del Giro dall'alto dei suoi 2.236 metri di altitudine. Vingegaard si prenderà anche l'arrivo in salita ai Piani di Pezzè? Dietro di lui bagarre per il podio, Piganzoli e Caruso vogliono confermarsi in top 10. Segui la tappa su skysport.it con la cronaca in tempo reale
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Giro 2026, tutto quello che c'è da sapere
Cosa è successo ieri
I velocisti si sono presi la rivincita della tappa di Milano. Hanno superato indenni il Muro di Ca' del Poggio a 10 km dal traguardo e si sono sfidati al traguardo con il terzo successo personale di Magnier davanti agli italiani Zambanini e Milan. IL RACCONTO
Buongiorno a tutti. Oggi si corre la 19^ tappa del Giro d'Italia da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè). Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 12.30