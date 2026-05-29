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Giro d'Italia, la 19^ tappa in diretta live

live Ciclismo

A cura di Bernardo Cianfrocca

©Getty

Tappone dolomitico: sei Gran Premi della Montagna tra cui il Passo Giau, Cima Coppi dell'edizione 109 del Giro dall'alto dei suoi 2.236 metri di altitudine. Vingegaard si prenderà anche l'arrivo in salita ai Piani di Pezzè? Dietro di lui bagarre per il podio, Piganzoli e Caruso vogliono confermarsi in top 10. Segui la tappa su skysport.it con la cronaca in tempo reale

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Magnier

Buongiorno a tutti. Oggi si corre la 19^ tappa del Giro d'Italia da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè). Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 12.30

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