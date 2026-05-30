La tappa di ieri è stata animata dalle tensioni tra Einer Rubio e i corridori della Lidl-Trek Giulio Ciccone e Derek Gee. Dopo una lunga e pacifica fuga assieme, il colombiano della Movistar non ha gradito il fatto che Gee abbia sprintato al Km Red Bull per conquistare i secondi di abbuono previsti, così ha tolto il quinto GPM a Ciccone, in lotta per la maglia azzurra. A fine tappa Rubio ha detto che c'era stato un accordo in gara tra lui e i corridori Lidl-Trek: lui avrebbe conquistato il Km Red Bull e avrebbe lasciato i GPM a Ciccone. L'italiano ha invece accusato Rubio di essere un piccolo corridore: "Gee è in lotta per la generale, normale che sprintasse per i secondi di abbuono"