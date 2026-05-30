Tutto in 200 km. Il Giro d'Italia numero 109 si decide nella frazione da Gemona del Friuli a Piancavallo, teatro di una doppia scalata di cui l'ultima al traguardo. Si commemora il 50° anniversario del terremoto in Friuli del 1976. In un arrivo che lanciò il successo finale di Pantani nel 1998, Vingegaard punta a sigillare il suo primo trionfo in rosa
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I partecipanti al Giro
Ieri si sono ritirati altri due corridori: Jonathan Narvaez, vincitore di tre tappe, ed Ethan Vernon. Ecco quelli rimasti in lizza
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La maglia rosa speciale per il Friuli
Jonas Vingegaard indosserà una maglia speciale in memoria della tragedia del 6 maggio 1976, quando il Friuli Venezia Giulia venne colpito da un violento sisma che provocò distruzione e oltre mille vittime. La scelta della partenza da Gemona, uno dei luoghi-simbolo di quel terremoto, rientra nella volontà di commemorare il 50° anniversario dell'evento e la successiva rinascita delle comunità che ne sono state colpite
La storia di Piancavallo al Giro
Legata soprattutto a Marco Pantani, vincitore della 14^ tappa del Giro d'Italia 1998. Quel successo fu fondamentale per lanciare la rimonta del Pirata sullo svizzero Zulle e sul russo Tonkov. Piancavallo è stata sede di arrivo anche nel 2017, quando a imporsi fu lo spagnolo Mikel Landa. La corsa generale invece venne conquistata da Tom Dumoulin
La crono-tabella della 20^tappa
- Partenza neutralizzata: 10.45
- Partenza dal km 0: 11.00
- Red Bull km: 14.57-15.24
- Arrivo: 15.55-16.18
Il GPM decisivo
I corridori scollineranno due volte a Piancavallo, la prima a poco più di 50 km dal traguardo e la seconda all'arrivo. La salita (1^ categoria) è lunga 14,5 km con una pendenza media del 7,8% e un massimo del 14%
Il primo GPM della tappa
Arriva al km 86 a Clauzetto, un 3^categoria lungo 6,9 km, dalla pendenza media del 5,7% e con un picco del 9% nella parte iniziale della salita
L'altimetria della 20^ tappa
Tre GPM di cui due a Piancavallo, sede d'arrivo della corsa
La presentazione della tappa di oggi
Una frazione tutta friulana che ricorda sia la storia d'Italia che la storia del Giro stesso: ecco perché
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Mettersi comodi
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Lo show delle Dolomiti
Il Passo Giau, il Passo Duran, l'arrivo ad Alleghe-Piani di Pezzé, ieri il Giro d'Italia ha mostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse il bisogno, la bellezza delle Dolomiti
La previsione azzeccata di Vingegaard
Prima della 19^ tappa, il danese aveva svelato il suo sogno: "Sarebbe perfetto se io tenessi la maglia rosa, Kuss vincesse la tappa e Piganzoli prendesse la maglia bianca". Tripletta sfiorata dalla Visma: Vingegaard è ancora in rosa, Kuss ha vinto e Piganzoli si è avvicinato molto a Eulalio, leader della maglia bianca. Oggi deve recuperare appena 1'03''
Il "premio di consolazione" di Ciccone
Non è riuscito a vincere una tappa al Giro che gli manca dal 2022, ma il corridore della Lidl-Trek è riuscito a strappare la vetta della classifica scalatori a Jonas Vingegaard con la grande azione di ieri. Oggi ci sono tre GPM, di cui due di 1^ categoria a Piancavallo e Ciccone deve gestire un vantaggio di 57 punti sul danese, una missione fattibile
Il duello Ciccone-Rubio
La tappa di ieri è stata animata dalle tensioni tra Einer Rubio e i corridori della Lidl-Trek Giulio Ciccone e Derek Gee. Dopo una lunga e pacifica fuga assieme, il colombiano della Movistar non ha gradito il fatto che Gee abbia sprintato al Km Red Bull per conquistare i secondi di abbuono previsti, così ha tolto il quinto GPM a Ciccone, in lotta per la maglia azzurra. A fine tappa Rubio ha detto che c'era stato un accordo in gara tra lui e i corridori Lidl-Trek: lui avrebbe conquistato il Km Red Bull e avrebbe lasciato i GPM a Ciccone. L'italiano ha invece accusato Rubio di essere un piccolo corridore: "Gee è in lotta per la generale, normale che sprintasse per i secondi di abbuono"
Cosa è successo ieri
Tappa movimentata da subito e molto bella. Lunga fuga iniziata dalla prima salita e arrivata alla sesta e ultima con il successo dell'americano della Visma Sepp Kuss. In mezzo l'eroico tentativo di Ciccone, primo sui primi 4 GPM affrontati, compresa la Cima Coppi sul Passo Giau, e in fuga solitaria lungo l'ultima discesa. Purtroppo è stato ripreso a poco più di 2 km dal traguardo, finendo terzo e accontentandosi della conquista della maglia azzurra da miglior scalatore
L'impresa di Ciccone sfuma sull'ultima salita: Kuss vince la 19^ tappaVai al contenuto
Buongiorno a tutti. La 20^e decisiva tappa del Giro d'Italia si corre molto presto, avviciniamoci insieme alla partenza prevista alle 10.45 da Gemona del Friuli