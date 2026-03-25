Coppi e Bartali, a Laurance 1^ tappa. Ulissi terzo

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Settimana Coppi e Bartali: Laurance vince la 1^ tappa, Ulissi terzo

Ciclismo

Il francese Axel Laurance vince la prima tappa della Settimana Coppi e Bartali, la Barbaresco-Barolo. Ottimo terzo posto per l'azzurro Diego Ulissi. Domani la seconda frazione da Lodi a Massalengo, 158 chilometri con arrivo adatto ai velocisti

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Axel Laurance (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, precedendo allo sprint svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Diego Ulissi (XDS Astana Team). Nella frazione di 161 chilometri da Barbaresco a Barolo, che ha aperto corsa a tappe organizzata dal GS Emilia, valida come prova della Coppa Italia delle Regioni coordinata dalla Lega Ciclismo Professionistico, il corridore francese ha concretizzato al meglio il lavoro della squadra, sfruttando il tratto finale in leggera ascesa per anticipare tutti nel finale. A Laurance va, di conseguenza, la prima maglia di leader della corsa. Domani la seconda tappa, la Lodi-Massalengo di 158 chilometri, con possibile arrivo in volata

L'ordine d'arrivo della prima tappa: 

  • 1  Laurance Axel INEOS Grenadiers 3:44:52
  • 2  Schmid Mauro  Team Jayco AlUla s.t.
  • 3  Ulissi Diego  XDS Astana Team  s.t.
  • 4  Boichis Adrie  Red Bull - BORA - hansgrohe  s.t.
  • 5  Garibbo Nicolò  Team UKYO  s.t.
  • 6  Iacomoni Federico  Team UKYO  s.t.
  • 7  Vader Milan  Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team  s.t.
  • 8  Bambagioni Tommaso  Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone  s.t.
  • 9  Fancellu Alessandro  MBH Bank CSB Telecom Fort  s.t.
  • 10 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber  s.t.

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