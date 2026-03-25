Coppi e Bartali, a Laurance 1^ tappa. Ulissi terzo

Axel Laurance (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, precedendo allo sprint svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Diego Ulissi (XDS Astana Team). Nella frazione di 161 chilometri da Barbaresco a Barolo, che ha aperto corsa a tappe organizzata dal GS Emilia, valida come prova della Coppa Italia delle Regioni coordinata dalla Lega Ciclismo Professionistico, il corridore francese ha concretizzato al meglio il lavoro della squadra, sfruttando il tratto finale in leggera ascesa per anticipare tutti nel finale. A Laurance va, di conseguenza, la prima maglia di leader della corsa. Domani la seconda tappa, la Lodi-Massalengo di 158 chilometri, con possibile arrivo in volata