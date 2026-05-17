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Giro d'Italia, la 13^ tappa da Alessandria a Verbania: percorso e altimetria

Ciclismo

La corsa rosa si avvicina alle montagne, ma offre prima qualche altra chance a velocisti o attaccanti. Frazione tutta piemontese con un percorso tranquillo, se non per un paio di GPM nel finale che potrebbero rovinare i piani degli sprinter così come accaduto a Novi Ligure. Dopo il successo nella cronometro di Massa, Filippo Ganna ha dichiarato di voler vincere anche a casa sua

IL RACCONTO DELLA 12^ TAPPA - LE CLASSIFICHE

Il Giro d'Italia festeggia due settimane con una frazione tranquilla, in attesa del tappone di sabato 23 maggio in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. 189 km in Piemonte da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Il percorso sarà soprattutto pianeggiante, con un paio di GPM negli ultimi 25 km (Bieno di 4^ categoria e Ungiasca di 3^) che potrebbero agevolare gli attaccanti e pregiudicare una volata di gruppo. Non si prevedono invece cambiamenti per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle di Eulalio. 

Giro 13

Gli orari della 13^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 12.40
  • Partenza dal km 0: 12.55
  • Red Bull km*: 16.36-16.57
  • Arrivo: 17.01-17.25

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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