Il Giro d'Italia festeggia due settimane con una frazione tranquilla, in attesa del tappone di sabato 23 maggio in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. 189 km in Piemonte da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. Il percorso sarà soprattutto pianeggiante, con un paio di GPM negli ultimi 25 km (Bieno di 4^ categoria e Ungiasca di 3^) che potrebbero agevolare gli attaccanti e pregiudicare una volata di gruppo. Non si prevedono invece cambiamenti per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle di Eulalio.