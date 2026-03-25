Pogacar, bici danneggiata alla Milano-Sanremo

Cadere a circa 35 km dal traguardo, rialzarsi e vincere nonostante una bicicletta danneggiata: la vittoria di Tadej Pogacar nell'ultima Milano-Sanremo assume contorni quasi mitici, soprattutto dopo le rivelazioni di Bostjan Kavcnik, meccanico della UAE Team Emirates XRG al quotidiano sloveno Delo. “Per tutti noi è stata una gara speciale, con tutto il dramma che si è consumato, e lui ha vinto a valanga. Se avesse saputo in che condizioni era la sua bici…Dopo l’arrivo, abbiamo scoperto che aveva disputato il finale con un telaio fissurato. La forcella posteriore era danneggiata, ma fortunatamente era ancora integra. Se lo avesse saputo, non avrebbe mai affrontato la discesa con tanta aggressività, nemmeno quando ha attaccato nella discesa del Poggio“. Kavcnik ha svelato anche che, dopo la caduta, Pogacar ha disattivato in autonomia la 'modalità incidente', nonostante non fosse stato coinvolto il cambio: questo ha spinto la squadra a non voler cambiare bici, lì sul momento. Una scelta errata viste le condizioni del telaio, ma questo non ha comunque impedito allo sloveno di trionfare con una volata epica, battendo nel finale l'inglese Pidcock, per conquistare la prima Classicissima della sua carriera.