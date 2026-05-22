Il Giro si avvicina alle montagne, ma prima offre ancora altre chance ai non scalatori. Tappa relativamente tranquilla in Piemonte da Alessandria a Verbania, a casa di Pippo Ganna: se non per due GPM negli ultimi 25 km che potrebbero rendere agitato il finale
in evidenza
Tutto quello che c'è da sapere sul Giro 2026
Fase di rifornimento adesso per i corridori: fondamentale con il caldo di oggi
50,1 km/h la media dopo due ore di corsa
Tra i fuggitivi e il gruppo ci sono quasi 8 km di distanza
90 km all'arrivo di Verbania
Sempre 15 in fuga, con 9'20" sul gruppo Maglia rosa
Sono: Francesco Busatto (Alpecin-PremierTech), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Axel Huens, Johan Jacobs, Joshua Kench (Groupama-FDJ United), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mirco Maestri, Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), Larry Warbasse (Tudor), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alberto Bettiol (XDS Astana), Toon Aerts (Lotto Intermaché).
Buonumore in fuga: vedremmo bene Jasper Stuyven con il Super liquidator. VIDEO
100 KM AL TRAGUARDO DI VERBANIA
Cresce ancora il vantaggio della fuga: 9 minuti!
Ma che fastidio: cambio di scarpetta per Eulalio. VIDEO
La corsa transita ora da Vercelli, con la sua bellissima Basilica di Sant'Andrea
Nessun pericolo... per la Maglia rosa
Il più 'vicino' a Eulalio in classifica generale è Joshua Kench: oltre 20 minuti il suo ritardo dal portoghese.
Il ritardo del gruppo continua ad aumentare: 8 minuti
110 km all'arrivo di Verbania
Siamo sulle magnifiche risaie del Vercellese
Continua a salire il vantaggio dei 15 fuggitivi: 7'30"
Temperature estive sulle strade piemontesi del Giro: 29°C!
120 km al traguardo
Aumenta il ritardo del gruppo: quasi 7 minuti
52,1 km/h la media dopo un'ora buona di corsa
Chi sono i 15 fuggitivi
Francesco Busatto (Alpecin-PremierTech), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Axel Huens, Johan Jacobs, Joshua Kench (Groupama-FDJ United), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mirco Maestri, Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), Larry Warbasse (Tudor), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Alberto Bettiol (XDS Astana), Toon Aerts (Lotto Intermaché).
130 km all'arrivo
Sale ancora il vantaggio dei battistrada: quasi 5 minuti
Si compone la fuga definitiva: sono in 15 ora al comando
140 km al traguardo di Verbania
Si avvicinano gli inseguitori: i due gruppetti sono destinati a 'fondersi'
Sale ancora il vantaggio dei fuggitivi: 50" sul gruppo Bettiol, 3'20" sulla Maglia rosa
150 km all'arrivo
Il gruppo scivola a 2'30"
È una situazione ancora tutta in divenire: la fuga non decolla, non sembra quella definitiva. A 50" il gruppetto con Bettiol, a un minuto e mezzo il gruppo Maglia rosa. Ganna e Sobrero - i due corridori di 'casa' - forse hanno rinunciato all'idea di agganciare gli attaccanti di giornata.
Ci riprova Ganna: Sobrero subito sulla sua ruota
Si è staccato dal gruppetto in fuga Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber).
160 km all'arrivo
Intanto sale a 25" il vantaggio dei 6 battistrada
Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Groupama-FDJ United), Mark Donovan (Pinarello Q36.5), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), Larry Warbasse (Tudor) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
Veloce cambio di bici per il portoghese, che non dovrebbe grossi problemi a rientrare
Attenzione: foratura per la Maglia rosa Eulalio!
170 km al traguardo
Pippo e Mattia sono come fratelli, ma in realtà sono 'cognati': il corridore della Lidl-Trek è fidanzato con la sorella di Ganna.
Ganna e Sobrero si lanciano all'inseguimento dei fuggitivi
Allungano in 7, ma è presto per parlare di fuga. VIDEO
180 km all'arrivo di Verbania
Ancora scatti e contro-scatti: c'è anche Jonathan Milan tra i più attivi, al lavoro per Sobrero o Ciccone?
Grande frenesia in gruppo: provano in tanti a scappare!
Via alla partenza ufficiale!
La video-presentazione della 13^tappa
Occhio a Narváez
L’ecuadoriano, già vincitore di tre tappe, è a soli 11 punti dalla Maglia ciclamino di Paul Magnier e oggi potrebbe anche ambire al sorpasso...
Ciccone ci proverà anche oggi?
Da quando è uscito di classifica, l'abruzzese ha attaccato praticamente ogni giorno. Difficile che non voglia provare qualcosa anche oggi. In squadra ha anche Matteo Sobrero, che corre sulle strade di casa e sarà senz’altro motivato a fare una grande tappa.
Meteo
Giornata caldissima nell'Alessandrino, temperatura attuale di 26°C.
Corridori in 'griglia di partenza': via al trasferimento verso il km 0
A Litta Parodi si ricorda Fausto Coppi
Nella frazione di Alessandria è stata inaugurata una targa commemorativa nel punto in cui, nel 1959, il Campionissimo fu coinvolto in un incidente durante un allenamento.
I luoghi della tappa di oggi
Gli highlights della 12^ tappa
Al Giro anche le frazioni apparentemente più scontate possono riservare delle sorprese. Ieri si pensava a un arrivo adatto ai velocisti, ma le squadre hanno lavorato bene sui GPM per mettere in difficoltà gli sprinter più quotati e lo spunto di Segaert nel finale è stata la ciliegina sulla torta delle sorprese
I numeri di Ganna
Con il successo di martedì il corridore della Ineos ha eguagliato la leggenda Eddy Merckx per numero di tappe a cronometro vinte al Giro, sette per entrambi. Inoltre è stato il primo al Giro ad aver vinto una prova contro il tempo superiore ai 40 km raggiungendo una velocità media di 55 km/h. Oggi tenterà il bis: l'unico successo nella corsa rosa non a cronometro è arrivato nella 5^ tappa del Giro 2020 da Mileto a Camigliatello Silano
Ganna vuole vincere a casa sua
Filippo Ganna, nativo di Verbania, sede dell'arrivo di tappa, ha già detto di aver messo nel mirino questa frazione dopo la sua vittoria nella cronometro di martedì da Viareggio a Massa: "Sarebbe un sogno vincere a casa"
Domenica il Giro a Milano: le strade chiuse in città
Il Giro torna a Milano dopo cinque anni: circuito cittadino da ripetere quattro volte e strade chiuse domenica 24 maggio (con divieti di sosta già da sabato 23). Tutto quello che c'è da sapere su percorso e viabilità
Giro d'Italia a Milano: strade chiuse, orari e divieti del 24 maggioVai al contenuto
I momenti salienti della 13^ tappa
Saranno tutti concentrati negli ultimi 32 km. Ad aprire le danze il traguardo volante di Stresa al km 155. Successivamente i due GPM di Bieno e Ungiasca (scollinamento ai km 167 e 175), intervallati dal km Red Bull al km 172
Un ripasso delle regole: il km Red Bull
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. Ieri Afonso Eulalio lo ha sfruttato per incrementare il suo vantaggio su Vingegaard
La crono-tabella di oggi
- Partenza neutralizzata: 12.40
- Partenza dal km 0: 12.55
- Red Bull km: 16.36-16.57
- Arrivo: 17.01-17.25
La top 5 della classifica giovani - La maglia bianca
- Afonso Eulalio - 39:40:34
- Giulio Pellizzari +03:42
- Markel Beloki +04:20
- Mathys Rondel +04:51
- Davide Piganzoli +05:33
La top 5 della classifica scalatori - Maglia azzurra
- Jonas Vingegaard - 111 punti
- Diego Pablo Sevilla - 60 punti
- Felix Gall - 48 punti
- Mattia Bais - 30 punti
- Einer Rubio - 27 punti
La top 5 della classifica a punti - Maglia ciclamino
- Paul Magnier - 130 punti
- Jhonatan Narvaez - 119 punti
- Jonathan Milan - 76 punti
- Guillermo Silva - 70 punti
- Alec Segaert - 62 punti
La top 10 della classifica generale
- 1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 48h10:38
- 2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33″
- 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”
- 4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”
- 5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”
- 6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”
- 8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”
- 9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”
- 10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4'15
L'albo d'oro del Giro
Tutti i vincitori della corsa dalla prima edizione nel 1909
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Le classifiche del Giro
Nuova tappa in maglia rosa per Afonso Eulalio, in vantaggio di appena 33 secondi sul grande favorito Jonas Vingegaard. Dovrebbero essere sufficienti però per conservare il primato almeno fino a domani
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Chi è ancora in lizza
La corsa ieri ha salutato il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché e lo spagnolo della Movistar Javier Romo. Ecco tutti i corridori iscritti in gara e quelli che hanno già salutato per infortuni e incidenti
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Inizia il rush finale
Il Giro d'Italia è iniziato precisamente due settimane fa. La tappa odierna non dovrebbe provocare scossoni in classifica, ma da domani tutto potrebbe cambiare. Ecco quali e come saranno le prossime frazioni
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La video presentazione della tappa di oggi
Che tappa ci aspetta?
Velocisti? Attaccanti? Il finale movimentato lascia aperto ogni tipo di scenario. E c'è già qualcuno che ha dichiarato di aver cerchiato questa data sul calendario...
La presentazione della 13^ tappa del Giro d'ItaliaVai al contenuto
I due GPM della 13^ tappa
Si trovano negli ultimi 25 km dopo un percorso sin lì molto tranquillo. Prima c'è quello di Bieno (4^categoria lungo 2,4 km con pendenza media del 5,5%), successivamente quello di Ungiasca (3^ categoria lungo 4,7 km con pendenza media del 7,1%)
L'altimetria della 13^ tappa
Ecco il percorso da Alessandria a Verbania
Cosa è successo nella tappa di ieri
L'arrivo a Novi Ligure ha premiato l'ottimo scatto a 3 km dal traguardo di Eric Segaert della Bahrain Victorious
Giro d'Italia, che numero Segaert: nella 12^ tappa il giovane belga sorprende tuttiVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Tempo della 13^tappa al Giro d'Italia. Si parte da Alessandria e si arriva a Verbania. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 12.40