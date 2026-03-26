Michael Zarate, trauma facciale dopo caduta: news

Momenti di grande ansia nella prima tappa della Settimana Coppi e Bartali: Michael Zarate, corridore della Petrolike, ha infatti subito una bruttissima caduta. L'impatto al volto è stato notevole. Nella giornata di giovedì 26 marco il comunicato del suo team: "Michael è stato subito trasportato in ospedale ed è stato sottoposto agli esami per escludere traumi alla testa. L'impatto maggiore è stato nella zona facciale e nelle prossime ore Michael sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Zarate resta sedato e sottoposto alle cure dei medici italiani"