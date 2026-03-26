Vernon vince la 4^ tappa del Giro di Catalogna

Il britannico Ethan Vernon conquista in volata la quarta tappa del Giro di Catalogna. Ha battuto allo sprint Godon (che si conferma leader della classifica generale) e Pidcock
Ordine d'arrivo quarta tappa
- 1-Ethan Vernon (GBR, NSN Cycling Team) 4:01.03
- 2-Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) s.t.
- 3-Thomas Pidcock (GBR, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 4-Brandon McNulty (USA, UAE Team Emirates – XRG) s.t.
- 5-Magnus Cort (DEN, Uno-X-Mobility) s.t.
- 6-David Gonzalez (ESP, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 7-Mathieu Kockelmann (NED, Lotto Intermarchè) s.t.
- 8-Alberto Dainese (ITA, Soudal Quick-Step) s.t.
- 9-Noah Hobbs (GBR, EF Education EasyPost) s.t.
- 10-Mark Stewart (GBR, Modern Adventure Pro Cycling) s.t.
La classifica generale dopo 4 tappe
- 1. Godon Dorian (INEOS Grenadiers) – 15:30.47
- 2. Pidcock Thomas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +0:13
- 3. Evenepoel Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:14
- 4. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) +0:24
- 5. Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step) +0:25
- 6. Brandon McNulty (UAE Team Emirates -XRG) +0:25
- 7. Rudy Molard (Groupama – FDJ United) +0:26
- 8. Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team) +0:26
- 9. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +0:26
- 10. Mattias Skjelmose (Uno-X-Mobility) +0:26