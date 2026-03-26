Volta a Catalunya, Vernon vince la 4^ tappa in volata. La classifica

Ciclismo

Il britannico Ethan Vernon conquista in volata la quarta tappa del Giro di Catalogna. Ha battuto allo sprint Godon (che si conferma leader della classifica generale) e Pidcock

Ordine d'arrivo quarta tappa

  • 1-Ethan Vernon (GBR, NSN Cycling Team) 4:01.03
  • 2-Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) s.t.
  • 3-Thomas Pidcock (GBR, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  • 4-Brandon McNulty (USA, UAE Team Emirates – XRG) s.t.
  • 5-Magnus Cort (DEN, Uno-X-Mobility) s.t.
  • 6-David Gonzalez (ESP, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
  • 7-Mathieu Kockelmann (NED, Lotto Intermarchè) s.t.
  • 8-Alberto Dainese (ITA, Soudal Quick-Step) s.t.
  • 9-Noah Hobbs (GBR, EF Education EasyPost) s.t.
  • 10-Mark Stewart (GBR, Modern Adventure Pro Cycling) s.t.

La classifica generale dopo 4 tappe

  • 1. Godon Dorian (INEOS Grenadiers) – 15:30.47
  • 2. Pidcock Thomas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +0:13
  • 3. Evenepoel Remco (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:14
  • 4. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) +0:24
  • 5. Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step) +0:25
  • 6. Brandon McNulty (UAE Team Emirates -XRG) +0:25
  • 7. Rudy Molard (Groupama – FDJ United) +0:26
  • 8. Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team) +0:26
  • 9. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +0:26
  • 10. Mattias Skjelmose (Uno-X-Mobility) +0:26

Ciclismo: Altre Notizie

Vernon vince la 4^ tappa del Giro di Catalogna

Ciclismo

Il britannico Ethan Vernon conquista in volata la quarta tappa del Giro di Catalogna. Ha battuto...

Coppi e Bartali, a D'Aiuto tappa e maglia

Ciclismo

Con una splendida azione nel finale, scattato a 5 km dal traguardo, il 24enne friulano Filippo...

Michael Zarate, trauma facciale dopo caduta: news

coppi e bartali

Bruttissima caduta per il 22enne messicano della Petrolike nella prima tappa della Settimana...

Giro Catalogna, Evenepoel cade: a Godon 3^ tappa

Ciclismo

Caduta per il fuoriclasse belga alla terza tappa del Giro di Catalogna: Evenepoel era in fuga con...

Coppi e Bartali, a Laurance 1^ tappa. Ulissi terzo

Ciclismo

Il francese Axel Laurance vince la prima tappa della Settimana Coppi e Bartali, la...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS