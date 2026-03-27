Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Volta a Catalunya, Vingegaard vince quinta tappa. E' Il nuovo leader. La classifica

Ciclismo

Il danese si è imposto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. A Coll de Pal dominio assoluto di Vingegaard, che diventa anche il nuovo leader della classifica generale. Alle sue spalle l'austriaco Gall a 51 secondi e il francese Lenny a un minuto e 1 secondo. Caduta in discesa per Pidcock

Jonas Vingegaard vince la quinta tappa del Giro di Catalogna, imponendosi per distacco sul traguardo di Coll de Pal. Il danese ha preceduto di 51" l'austriaco Gall e di 1'01" il francese Lenny Martinez. Evenepoel è arrivato sesto con un distacco di 1'38". Caduta in discesa per Tom Pidcock, secondo alla Milano-Sanremo sei giorni fa. In classifica generale Vingegaard ha un vantaggio di 57" su Gall e di 1'09" su Martinez.

Ordine d'arrivo quinta tappa

  • 1-Jonas Vingegaard (DAN, Team Visma – Lease a Bike) 4:13.44
  • 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +0:51
  • 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +1:01
  • 4-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:01
  • 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) +1:01
  • 6-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:38
  • 7-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:39
  • 8-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) +1:39
  • 9-Clan Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team)  +1:39
  • 10-Ben O’Connor (AUS, Team Hayco AlUla)  +1:39

La classifica generale

  • 1-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 19:44.45
  • 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +0:57
  • 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +1:09
  • 4-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:13
  • 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) +1:15
  • 6-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:38
  • 7-Ben O?Connor (AUS, Team Jayco AlUla) +1:51
  • 8-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:51
  • 9-Clan Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) +1:51
  • 10-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) +1:51

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Van der Poel impone la sua legge alla Saxo

Ciclismo

Mathieu Van der Poel ha vinto per la terza volta in carriera la Saxo Classic, la classica...

Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna

Ciclismo

Il danese si è imposto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. A Coll de Pal dominio assoluto...

Coppi e Bartali, Tommaso Dati vince 3^ tappa

Ciclismo

Al termine della tappa più lunga della Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati si impone sul...

Debora Silvestri dimessa da ospedale dopo caduta

Ciclismo

Dopo quasi una settimana di ricovero, è stata dimessa dall'ospedale Debora Silvestri. L'azzurra...

Vernon vince la 4^ tappa del Giro di Catalogna

Ciclismo

Il britannico Ethan Vernon conquista in volata la quarta tappa del Giro di Catalogna. Ha battuto...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS