Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna

Il danese si è imposto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. A Coll de Pal dominio assoluto di Vingegaard, che diventa anche il nuovo leader della classifica generale. Alle sue spalle l'austriaco Gall a 51 secondi e il francese Lenny a un minuto e 1 secondo. Caduta in discesa per Pidcock

Jonas Vingegaard vince la quinta tappa del Giro di Catalogna, imponendosi per distacco sul traguardo di Coll de Pal. Il danese ha preceduto di 51" l'austriaco Gall e di 1'01" il francese Lenny Martinez. Evenepoel è arrivato sesto con un distacco di 1'38". Caduta in discesa per Tom Pidcock, secondo alla Milano-Sanremo sei giorni fa. In classifica generale Vingegaard ha un vantaggio di 57" su Gall e di 1'09" su Martinez.