Vingegaard vince la 5^ tappa del Giro di Catalogna

Il danese si è imposto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. A Coll de Pal dominio assoluto di Vingegaard, che diventa anche il nuovo leader della classifica generale. Alle sue spalle l'austriaco Gall a 51 secondi e il francese Lenny a un minuto e 1 secondo. Caduta in discesa per Pidcock
Jonas Vingegaard vince la quinta tappa del Giro di Catalogna, imponendosi per distacco sul traguardo di Coll de Pal. Il danese ha preceduto di 51" l'austriaco Gall e di 1'01" il francese Lenny Martinez. Evenepoel è arrivato sesto con un distacco di 1'38". Caduta in discesa per Tom Pidcock, secondo alla Milano-Sanremo sei giorni fa. In classifica generale Vingegaard ha un vantaggio di 57" su Gall e di 1'09" su Martinez.
Ordine d'arrivo quinta tappa
- 1-Jonas Vingegaard (DAN, Team Visma – Lease a Bike) 4:13.44
- 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +0:51
- 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +1:01
- 4-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:01
- 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) +1:01
- 6-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:38
- 7-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:39
- 8-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) +1:39
- 9-Clan Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) +1:39
- 10-Ben O’Connor (AUS, Team Hayco AlUla) +1:39
La classifica generale
- 1-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 19:44.45
- 2-Felix Gall (AUT, Decathlon CMA CGM Team) +0:57
- 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +1:09
- 4-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:13
- 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick-Step) +1:15
- 6-Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-BORA-hansgrohe) +1:38
- 7-Ben O?Connor (AUS, Team Jayco AlUla) +1:51
- 8-Mattias Skjelmose (DEN, Lidl-Trek) +1:51
- 9-Clan Uijtdebroeks (BEL, Movistar Team) +1:51
- 10-Lorenzo Fortunato (ITA, XDS Astana Team) +1:51