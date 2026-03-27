Coppi e Bartali, Tommaso Dati vince 3^ tappa

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Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati vince terza tappa

Ciclismo

Al termine della tappa più lunga della Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati si impone sul traguardo di Iseo. L'azzurro ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid (nuovo leader della classifica generale)e Diego Ulissi

Tommaso Dati si è imposto nella terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, da Erbusco a Iseo. Ha sconfitto allo sprint lo svizzero Mauro Schmid e il connazionle Diego Ulissi dopo 175 chilometri. Schmid è il nuovo leader della classifica generale al posto di Filippo d'Aiuto, che si è attardato sul Passo Tre Termini.

Ordine d'arrivo terza tappa

  • 1 DATI Tommaso  (Team UKYO)
  • 2 SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) S.T.
  • 3 ULISSI Diego      (XDS Astana Team)  S.T.
  • 4 IACOMONI Federico       (Team UKYO)  S.T.
  • 5 BATTISTELLA Samuele    (EF Education – EasyPost)  S.T.
  • 6 COVILI Luca        (Bardiani CSF 7 Saber)  S.T.
  • 7 TURCONI Filippo             (Bardiani CSF 7 Saber)  S.T.
  • 8 PESENTI Thomas             (Team Polti VisitMalta)  S.T.
  • 9 ROWE Elliot       (Team Visma | Lease a Bike)  S.T.
  • 10 FABBRO Matteo (Solution Tech NIPPO Rali) S.T.

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