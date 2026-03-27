Coppi e Bartali, Tommaso Dati vince 3^ tappa

Al termine della tappa più lunga della Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati si impone sul traguardo di Iseo. L'azzurro ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid (nuovo leader della classifica generale)e Diego Ulissi

Tommaso Dati si è imposto nella terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, da Erbusco a Iseo. Ha sconfitto allo sprint lo svizzero Mauro Schmid e il connazionle Diego Ulissi dopo 175 chilometri. Schmid è il nuovo leader della classifica generale al posto di Filippo d'Aiuto, che si è attardato sul Passo Tre Termini.