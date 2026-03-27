Coppi e Bartali, Tommaso Dati vince 3^ tappa

Al termine della tappa più lunga della Settimana Coppi e Bartali, Tommaso Dati si impone sul traguardo di Iseo. L'azzurro ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid (nuovo leader della classifica generale)e Diego Ulissi
Tommaso Dati si è imposto nella terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, da Erbusco a Iseo. Ha sconfitto allo sprint lo svizzero Mauro Schmid e il connazionle Diego Ulissi dopo 175 chilometri. Schmid è il nuovo leader della classifica generale al posto di Filippo d'Aiuto, che si è attardato sul Passo Tre Termini.
Ordine d'arrivo terza tappa
- 1 DATI Tommaso (Team UKYO)
- 2 SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) S.T.
- 3 ULISSI Diego (XDS Astana Team) S.T.
- 4 IACOMONI Federico (Team UKYO) S.T.
- 5 BATTISTELLA Samuele (EF Education – EasyPost) S.T.
- 6 COVILI Luca (Bardiani CSF 7 Saber) S.T.
- 7 TURCONI Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) S.T.
- 8 PESENTI Thomas (Team Polti VisitMalta) S.T.
- 9 ROWE Elliot (Team Visma | Lease a Bike) S.T.
- 10 FABBRO Matteo (Solution Tech NIPPO Rali) S.T.