Catalogna, Vingegaard vince anche la 6^ tappa

Il danese Jonas Vingegaard vince anche la sesta tappa del Giro di Catalogna, la Berga-Queralt di 158,2 chilometri. Il campione della Jonas Team Visma | Lease a Bike muove l’attacco decisivo a 2 km dalla fine e si prende la vittoria, precedendo il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz. In classifica generale, Vingegaard allunga, alla vigilia dell'ultima tappa: 1'22" su Martinez, 1'30" su Lipowitz
Jonas Vingegaard si conferma signore di Catalogna. Il danese della Visma-Lease a Bike vince senza problemi la sesta tappa del Giro di Catalogna, da Berga e Queralt per 158 km con bella ascesa nel finale. Gara vivacizzata da un tentativo di Ciccone, neutralizzato a pochi km dall’arrivo, quando si staccava un gruppetto di 4 fuggitivi. A 3 km dal traguardo Vingegaard affondava i colpi con un attacco prepotente che lo portava fino al traguardo, senza che gli avversari potessero replicare. Alle spalle del danese, sempre più leader della classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa, il francese Martinez, poi Lipowitz, Paret Peintre ed Evenepoel. Domani ultima frazione con arrivo a Barcellona e, presumibile, incoronazione di Vingegaard a re della Catalogna ciclistica.
Ordine di arrivo
- 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 4:05:19
- 2 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:10
- 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:10
- 4 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 0:16
- 5 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:27
- 6 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 1:29
- 7 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:08
- 8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 2:08
- 9 EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:55
- 10 RICCITELLO Matthew Decathlon CMA CGM Team 3:16
Classifica generale
- 1 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 23:49:52
- 2 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 1:22
- 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 1:30
- 4 PARET-PEINTRE Valentin Soudal Quick-Step 1:43
- 5 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 2:17
- 6 GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 3:17
- 7 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 4:11
- 8 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Team 5:20
- 9 RICCITELLO Matthew Decathlon CMA CGM Team 5:25
- 10 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 5:36