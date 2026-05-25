Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, Zanoncello dà testata a un avversario: squalificato

Ciclismo

Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata a un altro corridore, facendolo cadere. Per questo motivo è stato squalificato dal Giro d'Italia e multato

GIRO D'ITALIA: CLASSIFICHE - PERCORSO -PARTECIPANTI E RITIRATI

Squalificato e multato: questa la decisione della Giuria del Giro d'Italia nei confronti di Enrico Zanoncello. Il corridore della Bardiani, nel corso della 15^ tappa da Voghera a Milano, ha dato una testata a un corridore della Jayco-Alula, facendolo cadere. Per questo motivo, dopo la tappa, la Giuria della corsa ha sanzionato Zanoncello: squalifica dal Giro d'Italia, 500 franci svizzeri di multa, cartellino giallo e 13 punti di penalizzazione nella classifica a punti. La sua squadra, la Bardiani Csf 7 Saber, ha deciso di non presentare ricorso nei confronti della decisione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Il Giro scala i monti svizzeri: domani 16^ tappa

Ciclismo

Dopo la giornata di riposo di lunedì, martedì il Giro ripartirà da Bellinzona per la 16^ tappa,...

Giro, niente volata a Milano: sorpresa-Lavik

giro d'italia

A Milano la 15^ tappa del Giro sembrava disegnata per finire in volata. E' invece una fuga,...

Giro d'Italia a Milano: strade chiuse e divieti

Ciclismo

Dopo cinque anni il Giro torna a Milano: oggi un circuito cittadino da ripetere quattro volte e...

Il Giro torna a Milano: ecco la 15^ tappa

Ciclismo

Dopo le fatiche in Valle d'Aosta, i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva...

Vingegaard fa tris a Pila: tappa e maglia rosa

Ciclismo

Non c'è due senza tre. Dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale, Jonas Vingeggard...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS