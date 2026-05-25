Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber durante la 15^ tappa a Milano ha tirato una testata a un altro corridore, facendolo cadere. Per questo motivo è stato squalificato dal Giro d'Italia e multato

Squalificato e multato: questa la decisione della Giuria del Giro d'Italia nei confronti di Enrico Zanoncello. Il corridore della Bardiani, nel corso della 15^ tappa da Voghera a Milano, ha dato una testata a un corridore della Jayco-Alula, facendolo cadere. Per questo motivo, dopo la tappa, la Giuria della corsa ha sanzionato Zanoncello: squalifica dal Giro d'Italia, 500 franci svizzeri di multa, cartellino giallo e 13 punti di penalizzazione nella classifica a punti. La sua squadra, la Bardiani Csf 7 Saber, ha deciso di non presentare ricorso nei confronti della decisione.