Il Giro d'Italia torna a casa sua, a Milano. Nella città in cui è nato nel 1909, con la partenza della prima edizione, nella città in cui è stato spesso collocato l'arrivo dell'ultima tappa. Anche stavolta sarà un arrivo, ma della 15^ frazione, l'ultima prima della settimana conclusiva. La corsa rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Egan Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta. 157 km piatti da Voghera, senza nessun GPM e con un circuito cittadino da ripetere più volte che porterà da piazzale Lodi a piazzale Loreto fino a quello che sarà poi il traguardo lungo Corso Venezia.