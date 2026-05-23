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Giro d'Italia, la 15^ tappa da Voghera a Milano: percorso e altimetria

Ciclismo

Dopo le fatiche in Valle d'Aosta, i corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana. 157 km completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro e in cui la corsa rosa torna dopo cinque anni. Occasione nitida per i velocisti: Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino

IL RACCONTO DELLA 14^ TAPPA - LE CLASSIFICHE  - LE STRADE CHIUSE A MILANO

Il Giro d'Italia torna a casa sua, a Milano. Nella città in cui è nato nel 1909, con la partenza della prima edizione, nella città in cui è stato spesso collocato l'arrivo dell'ultima tappa. Anche stavolta sarà un arrivo, ma della 15^ frazione, l'ultima prima della settimana conclusiva. La corsa rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Egan Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta. 157 km piatti da Voghera, senza nessun GPM e con un circuito cittadino da ripetere più volte che porterà da piazzale Lodi a piazzale Loreto fino a quello che sarà poi il traguardo lungo Corso Venezia

Giro 15

Gli orari della 15^ tappa 

  • Partenza neutralizzata: 13.40
  • Partenza dal km 0: 13.55
  • Red Bull km*: 16.16-16.29
  • Arrivo: 17.07-17.24

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.

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