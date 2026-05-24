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Giro d'Italia, la 15^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Archiviato il tappone in Valle d'Aosta e in attesa della settimana finale, il Giro d'Italia torna a Milano a distanza di cinque anni dall'ultima volta. Frazione con partenza da Voghera, idonea ai velocisti e senza alcun GPM. All'arrivo in pieno centro, in corso Venezia, atteso un nuovo duello tra Milan e Magnier

LE CLASSIFICHE - LE STRADE CHIUSE A MILANO

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Tutto quello che c'è da sapere sul Giro 2026

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149 km al traguardo, primo scatto!

Tre uomini hanno iniziato un'idea di fuga: si tratta di Marcellusi, Bais e Maestri, a 149 km dall'arrivo. Vediamo quanto riescono a guadagnare

150 km al traguardo, gruppo compatto

Ricordiamo che si tratta di una tappa completamente piatta con un circuito finale di 16,3 km a Milano, da percorrere 4 volte.

Immagini da Voghera

Via!

E' partita la 15^ tappa del Giro, da Voghera a Milano

Starter speciale a Voghera

A dare il via ufficialmente alla tappa è il presidente di Rcs Urbano Cairo

Chi è rimasto in gara?

In gara ci son ancora ben 159 corridori, di cui 36 italiani. 6 i capitani che si sono ritirati: Groves (Alpecin-Premier Tech), Buitrago (Bahrain Victorious), De Lie (Lotto Intermarché), Bax (Pinarello Q365), A.Yates (Uae), Blikra (Uno-X Mobility), Ballerini (Astana). 

4 km al "chilometro zero"

Tra poco il gruppo transiterà dal "km zero" per iniziare ufficialmente la 15^ tappa.

La sfida per la Ciclamino

Via social,  Paul Magnier saluta (per ora) la Maglia ciclamino che ha indossato per 13 giorni consecutivi. A Pila in testa alla classifica a punti è arrivato Narvaez, che adesso ha un punto di vantaggio sul francese della Soudal Quick Step, 131 a 130. Più lontano il terzo in classifica, Milan, con 76. Ma la lotta per la "Ciclamino" continua anche oggi.

Casa Lidl-Trek, come sta Milan

Tra i protagonisti più attesi di oggi c'è Jonathan Milan, che punta al successo in volata sulle strade milanesi. Vediamo come lo sprinter azzurro e i suoi compagni Lidl-Trek hanno vissuto la tappa di ieri con arrivo a Pila,

La partenza neutralizzata

Il gruppo attraversa Voghera per la partenza neutralizzata. Vediamo se ci saranno già iniziative al km 0, tra poco.

Occhio al circuito di Milano!

Rivediamo il percorso della tappa di oggi. Sembra ideale per i velocisti ma...

La classifica dei giovani - Maglia bianca

  1. Afonso Eulalio - 56h11:07
  2. Giulio Pellizzari +01:56''
  3. Davide Piganzoli +03'47''
  4. Mathys Rondel +4'32''
  5. Marcel Beloki +9'07''

La classifica a punti - Maglia azzurra

  1. Jonas Vingegaard - 161 punti
  2. Jardi van der Lee - 77 punti
  3. Giulio Ciccone - 75 punti
  4. Felix Gall - 72 punti
  5. Diego Pablo Sevilla - 63 punti

La classifica a punti - Maglia ciclamino

  1. Jhonatan Narvaez - 131 punti
  2. Paul Magnier - 130 punti
  3. Jonathan Milan - 76 punti
  4. Jasper Stuyven - 71 punti
  5. Guillermo Silva - 70 punti

La top 10 della classifica generale

  • 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 56:08:41
  • 2. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) +2'26''
  • 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’50”
  • 4. Thymen Arensman (Ineos Netcompany) +3'03''
  • 5. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’43”
  • 6. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA-Hansgrohe) +4'22''
  • 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4’46”
  • 8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +5'22''
  • 9. Derek Gee (Lidl-Trek) +5’41”
  • 10. Davide Piganzoli (Team Visma - Lease a Bike) +6’13”

Le classifiche del Giro

Ieri Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa. Pellizzari risale e mette nel mirino la maglia bianca di miglior giovane. Cambiamenti anche nella classifica a punti

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Partecipanti e ritirati

Ieri l'ultimo forfait, con Christian Scaroni che ha iniziato la 14^ tappa per poi alzare subito dopo bandiera bianca

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Il percorso del Giro

Finita la tappa odierna, ci sarà domani l'ultimo giorno di riposo e poi il rush finale della settimana conclusiva. Ecco come sarà il percorso nelle ultime sei frazioni

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Il meteo della tappa

Sole splendente per tutto il giorno sul tracciato della tappa di oggi. Le temperature si manterranno stabili tra i 29 e i 32 gradi.

Da Voghera a Milano, solo cose belle

Cosa c'è di interessante da vedere nelle città della tappa di oggi

L'ultima volta del Giro a Milano

La corsa rosa negli ultimi anni ha scelto Roma come punto d'approdo finale. Il Giro mancava a Milano da cinque annil'ultima tappa dell'edizione 2021 fu una cronometro conquistata da Filippo Ganna. Vincitore assoluto fu incoronato Egan Bernal. Entrambi ci sono ancora oggi, compagni di squadra alla Ineos Netcompany

Il rapporto tra il Giro d'Italia e Milano

Il capoluogo lombardo può essere considerato la città per eccellenza del Giro. A Milano partì la prima edizione nel 1909 e spesso a Milano è stato fissato l'arrivo dell'ultima tappa con relative premiazioni per tutti i vincitori

Le chiusure stradali e i divieti di circolazione a Milano

Consigli per chi oggi si trova in città

Giro d'Italia a Milano: strade chiuse, orari e divieti del 24 maggio

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Gli orari della 15^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.40
  • Partenza dal km 0: 13.55
  • Red Bull km*: 16.16-16.29
  • Arrivo: 17.07-17.24

Il circuito cittadino a Milano

Metà della tappa, lunga 157 km, si svolgerà all'interno di un circuito cittadino a Milano: da via della Chiesa Rossa si andrà verso piazza Abbiategrasso, piazza Agrippa, via Bazzi e poi viale Toscana fino a piazzale Loreto. Da qui corso Buenos Aires, corso Venezia per girare lungo la circonvallazione interna in via San Damiano e, percorrendo via Mascagni, tornare lungo la circonvallazione esterna all’altezza di viale Bianca Maria e dirigersi nuovamente verso viale Toscana e così di nuovo. Un circuito di 16,3 chilometri,

L'altimetria della tappa

Senza GPM, da segnalare il traguardo volante di Pavia, prezioso per chi vuole lottare per la classifica a punti, e il Km Red Bull già all'interno del circuito cittadino di Milano

Giro

Come sarà la tappa di oggi

Totalmente piatta e favorevole a un arrivo in volata: possibile che non ci siano nemmeno fughe lungo il tragitto

Il Giro torna a Milano: come sarà la 15^ tappa

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Come si costruisce una Maglia rosa

Rivediamo "dal di dentro" dell'ammiraglia Visma | Lease a Bike come Vingegaard è stato aiutato a conquistare la Maglia rosa

Gli highlights della tappa di ieri

Tutto quello che è successo lungo il percorso valdostano con cinque GPM

Cosa è successo nella tappa di ieri

Come in ogni arrivo in salita finora, successo di Jonas Vingegaard. Lunga fuga con Ciccone tra gli ultimi a resistere, lo straordinario lavoro della Visma tra cui quello dell'azzurro Piganzoli e l'acuto del danese, che ha preso finalmente la maglia rosa

Vingegaard mette le mani sul Giro d'Italia: sua la vetta di Pila. Bene Piganzoli e Pellizzari

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Buongiorno a tutti. Il Giro d'Italia ripresenta una frazione adatta ai velocisti nel giorno del ritorno a Milano. Avviciniamoci insieme all'inizio della tappa, previsto alle 13.30 con la partenza neutralizzata da Voghera

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