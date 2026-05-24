Archiviato il tappone in Valle d'Aosta e in attesa della settimana finale, il Giro d'Italia torna a Milano a distanza di cinque anni dall'ultima volta. Frazione con partenza da Voghera, idonea ai velocisti e senza alcun GPM. All'arrivo in pieno centro, in corso Venezia, atteso un nuovo duello tra Milan e Magnier
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Tutto quello che c'è da sapere sul Giro 2026
149 km al traguardo, primo scatto!
Tre uomini hanno iniziato un'idea di fuga: si tratta di Marcellusi, Bais e Maestri, a 149 km dall'arrivo. Vediamo quanto riescono a guadagnare
150 km al traguardo, gruppo compatto
Ricordiamo che si tratta di una tappa completamente piatta con un circuito finale di 16,3 km a Milano, da percorrere 4 volte.
Immagini da Voghera
Via!
E' partita la 15^ tappa del Giro, da Voghera a Milano
Starter speciale a Voghera
A dare il via ufficialmente alla tappa è il presidente di Rcs Urbano Cairo
Chi è rimasto in gara?
In gara ci son ancora ben 159 corridori, di cui 36 italiani. 6 i capitani che si sono ritirati: Groves (Alpecin-Premier Tech), Buitrago (Bahrain Victorious), De Lie (Lotto Intermarché), Bax (Pinarello Q365), A.Yates (Uae), Blikra (Uno-X Mobility), Ballerini (Astana).
4 km al "chilometro zero"
Tra poco il gruppo transiterà dal "km zero" per iniziare ufficialmente la 15^ tappa.
La sfida per la Ciclamino
Via social, Paul Magnier saluta (per ora) la Maglia ciclamino che ha indossato per 13 giorni consecutivi. A Pila in testa alla classifica a punti è arrivato Narvaez, che adesso ha un punto di vantaggio sul francese della Soudal Quick Step, 131 a 130. Più lontano il terzo in classifica, Milan, con 76. Ma la lotta per la "Ciclamino" continua anche oggi.
Casa Lidl-Trek, come sta Milan
Tra i protagonisti più attesi di oggi c'è Jonathan Milan, che punta al successo in volata sulle strade milanesi. Vediamo come lo sprinter azzurro e i suoi compagni Lidl-Trek hanno vissuto la tappa di ieri con arrivo a Pila,
La partenza neutralizzata
Il gruppo attraversa Voghera per la partenza neutralizzata. Vediamo se ci saranno già iniziative al km 0, tra poco.
Occhio al circuito di Milano!
Rivediamo il percorso della tappa di oggi. Sembra ideale per i velocisti ma...
La classifica dei giovani - Maglia bianca
- Afonso Eulalio - 56h11:07
- Giulio Pellizzari +01:56''
- Davide Piganzoli +03'47''
- Mathys Rondel +4'32''
- Marcel Beloki +9'07''
La classifica a punti - Maglia azzurra
- Jonas Vingegaard - 161 punti
- Jardi van der Lee - 77 punti
- Giulio Ciccone - 75 punti
- Felix Gall - 72 punti
- Diego Pablo Sevilla - 63 punti
La classifica a punti - Maglia ciclamino
- Jhonatan Narvaez - 131 punti
- Paul Magnier - 130 punti
- Jonathan Milan - 76 punti
- Jasper Stuyven - 71 punti
- Guillermo Silva - 70 punti
La top 10 della classifica generale
- 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 56:08:41
- 2. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) +2'26''
- 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’50”
- 4. Thymen Arensman (Ineos Netcompany) +3'03''
- 5. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’43”
- 6. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA-Hansgrohe) +4'22''
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4’46”
- 8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +5'22''
- 9. Derek Gee (Lidl-Trek) +5’41”
- 10. Davide Piganzoli (Team Visma - Lease a Bike) +6’13”
Le classifiche del Giro
Ieri Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa. Pellizzari risale e mette nel mirino la maglia bianca di miglior giovane. Cambiamenti anche nella classifica a punti
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Partecipanti e ritirati
Ieri l'ultimo forfait, con Christian Scaroni che ha iniziato la 14^ tappa per poi alzare subito dopo bandiera bianca
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Il percorso del Giro
Finita la tappa odierna, ci sarà domani l'ultimo giorno di riposo e poi il rush finale della settimana conclusiva. Ecco come sarà il percorso nelle ultime sei frazioni
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Il meteo della tappa
Sole splendente per tutto il giorno sul tracciato della tappa di oggi. Le temperature si manterranno stabili tra i 29 e i 32 gradi.
Da Voghera a Milano, solo cose belle
Cosa c'è di interessante da vedere nelle città della tappa di oggi
L'ultima volta del Giro a Milano
La corsa rosa negli ultimi anni ha scelto Roma come punto d'approdo finale. Il Giro mancava a Milano da cinque anni: l'ultima tappa dell'edizione 2021 fu una cronometro conquistata da Filippo Ganna. Vincitore assoluto fu incoronato Egan Bernal. Entrambi ci sono ancora oggi, compagni di squadra alla Ineos Netcompany
Il rapporto tra il Giro d'Italia e Milano
Il capoluogo lombardo può essere considerato la città per eccellenza del Giro. A Milano partì la prima edizione nel 1909 e spesso a Milano è stato fissato l'arrivo dell'ultima tappa con relative premiazioni per tutti i vincitori
Le chiusure stradali e i divieti di circolazione a Milano
Consigli per chi oggi si trova in città
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Gli orari della 15^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.40
- Partenza dal km 0: 13.55
- Red Bull km*: 16.16-16.29
- Arrivo: 17.07-17.24
Il circuito cittadino a Milano
Metà della tappa, lunga 157 km, si svolgerà all'interno di un circuito cittadino a Milano: da via della Chiesa Rossa si andrà verso piazza Abbiategrasso, piazza Agrippa, via Bazzi e poi viale Toscana fino a piazzale Loreto. Da qui corso Buenos Aires, corso Venezia per girare lungo la circonvallazione interna in via San Damiano e, percorrendo via Mascagni, tornare lungo la circonvallazione esterna all’altezza di viale Bianca Maria e dirigersi nuovamente verso viale Toscana e così di nuovo. Un circuito di 16,3 chilometri,
L'altimetria della tappa
Senza GPM, da segnalare il traguardo volante di Pavia, prezioso per chi vuole lottare per la classifica a punti, e il Km Red Bull già all'interno del circuito cittadino di Milano
Come sarà la tappa di oggi
Totalmente piatta e favorevole a un arrivo in volata: possibile che non ci siano nemmeno fughe lungo il tragitto
Il Giro torna a Milano: come sarà la 15^ tappaVai al contenuto
Come si costruisce una Maglia rosa
Rivediamo "dal di dentro" dell'ammiraglia Visma | Lease a Bike come Vingegaard è stato aiutato a conquistare la Maglia rosa
Gli highlights della tappa di ieri
Tutto quello che è successo lungo il percorso valdostano con cinque GPM
Cosa è successo nella tappa di ieri
Come in ogni arrivo in salita finora, successo di Jonas Vingegaard. Lunga fuga con Ciccone tra gli ultimi a resistere, lo straordinario lavoro della Visma tra cui quello dell'azzurro Piganzoli e l'acuto del danese, che ha preso finalmente la maglia rosa
Vingegaard mette le mani sul Giro d'Italia: sua la vetta di Pila. Bene Piganzoli e PellizzariVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Il Giro d'Italia ripresenta una frazione adatta ai velocisti nel giorno del ritorno a Milano. Avviciniamoci insieme all'inizio della tappa, previsto alle 13.30 con la partenza neutralizzata da Voghera