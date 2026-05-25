Dopo la giornata di riposo di lunedì, martedì il Giro ripartirà da Bellinzona per la 16^ tappa, tutta in terra svizzera. Si arriva a Carì, a quota 1650m, dopo 116 km di saliscendi. Gli ultimi 12 km di salita, nel finale, sono particolarmente impegnativi: 900 metri di dislivello, 8% di pendenza media con punte del 13%, adatto agli scalatori più agili
Lunedì 25 maggio: terza e ultima giornata di riposo del Giro d'Italia, alla vigilia delle sei frazioni che decideranno la corsa. Dopo l'arrivo-amarcord a Milano, martedì si riparte da Bellinzona per la 16^ tappa, tutta in territorio svizzero. E' una tappa corta, solo 116 km, ma molto impegnativa, che verrà decisa nei 12 km dell'intenso finale. Sul percorso sono distribuite numerose salite di seconda e terza categoria che potrebbero favorire una fuga capace di arrivare fino in fondo, perché gli uomini di classifica dovrebbero tenersi al coperto fino agli ultimi km. La salita verso Carì è selettiva, con i suoi 12 km di ascesa all'8% medio, con punte del 13% e 900 metri di dislivello.
Gli orari della 16^ tappa
- Partenza neutralizzata: 13.45
- Partenza dal km 0: 14.00
- Red Bull km*: 16.29-16.48
- Arrivo: 17.01-17.28
*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.