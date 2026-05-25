Lunedì 25 maggio: terza e ultima giornata di riposo del Giro d'Italia, alla vigilia delle sei frazioni che decideranno la corsa. Dopo l'arrivo-amarcord a Milano, martedì si riparte da Bellinzona per la 16^ tappa, tutta in territorio svizzero. E' una tappa corta, solo 116 km, ma molto impegnativa, che verrà decisa nei 12 km dell'intenso finale. Sul percorso sono distribuite numerose salite di seconda e terza categoria che potrebbero favorire una fuga capace di arrivare fino in fondo, perché gli uomini di classifica dovrebbero tenersi al coperto fino agli ultimi km. La salita verso Carì è selettiva, con i suoi 12 km di ascesa all'8% medio, con punte del 13% e 900 metri di dislivello.