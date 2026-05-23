La tappa numero 15 del Giro d'Italia 2026 vede il ritorno a Milano dopo cinque anni di assenza. Archiviate le prime fatiche sulle Alpi, la frazione in programma il 24 maggio parte da Voghera per finire in città, sede di arrivo di una frazione senza alcuna asperità e che vedrà una volata di gruppo al termine di un circuito cittadino da ripetere quattro volte . Lunghezza totale di tappa di 136 km. Ma qual è il percorso che farà il Giro dentro Milano? E quali saranno le strade chiuse al traffico?

Divieti quando e a che ora

Il percorso cittadino (come detto, da ripetere quattro volte) ha il suo ingresso in Viale Toscana; questa (e tante altre) saranno le strade su cui passeranno i ciclisti. Andando nel dettaglio di date e orari: è prevista una chiusura al traffico domenica 24 maggio dalle ore 11.30 e fino al termine della corsa ciclistica, prevista per le ore 18. Sarà in vigore un divieto di transito per tutti i veicoli lungo il percorso di gara e l'attraversamento delle relative intersezioni. Inoltre, lungo il percorso sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal giorno prima, sabato 23 maggio, dalle 18, fino alle 18 di domenica 24 maggio.