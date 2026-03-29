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Il belga Philipsen vince in volata la Gand-Wevelgem

Ciclismo

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) ha vinto in volata l'88esima edizione della Gand-Wevelgem. Ha preceduto il danese Tobias Lund Andresen e il francese Christophe Laporte

Il belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) ha vinto in volata l'88esima edizione della Gand-Wevelgem, rinominata quest'anno 'In Flanders Fields 2026' per la partenza spostata a Middelkerke. La classica di primavera di 240 chilometri si è decisa allo sprint dopo che Mathieu Van der Poel, compagno di squadra del vincitore, e Wout van Aert sono stati raggiunti dal gruppo a poco più di un chilometro dal traguardo. Philipsen ha preceduto il danese Tobias Lund Andresen e il francese Christophe Laporte.

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