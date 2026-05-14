Frazione pianeggiante, ma bellissima: partenza da Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di 'riposo' (sulla carta) per gli scalatori. Primo giorno in Maglia rosa per Eulalio
Fortunatamente il cielo si sta un po' liberando rispetto al luogo della partenza. Sia in Bulgaria che in Italia la pioggia finora è stata davvero un fattore di questo Giro
Il percorso della sesta tappa
Il percorso odierno nel dettaglio. La corsa si svolge interamente in territorio campano
Si parte!
Via dal km 0, ora una passerella di poco superiore agli 8 km prima dell'effettivo inizio della tappa
Tra poco inizia la sesta tappa da Paestum
Anche oggi cielo scuro e rischio pioggia. I corridori sono pronti
Le tappe e i vincitori (finora)
Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026Vai al contenuto
Maglia bianca: Eulaio miglior giovane
- 1) Afonso Eulalio - 21h27:43
- 2) Igor Arrieta +2'51"
- 3) Andrea Raccagni Noviero +3'39"
- 4) Johannes Kulset +5'17"
- 5) Jan Christen +6'16"
Gli scalatori: Sevilla in Maglia azzurra
- 1) Diego Pablo Sevilla - 42 punti
- 2) Igor Arrieta - 18 punti
- 3) Nelson Oliveira - 18 punti
- 4) Einer Rubio - 13 punti
- 5) Manuele Tarozzi - 12 punti
La classifica a punti: Magnier in ciclamino
- 1) Paul Magnier - 105 punti
- 2) Jonathan Milan - 64 punti
- 3) Jhonatan Narvaez - 50 punti
- 4) Tobias Lund Andresen - 42 punti
- 5) Giulio Ciccone - 37 punti
LA CLASSIFICA GENERALE
- 1) Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 21h27:43
- 2) Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) +2:51
- 3) Christian Scaroni (XDS Astana Team) +3:34
- 4) Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +3:39
- 5) Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +5:17
- 6) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +6:12
- 7) Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) +6:16
- 8) Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 9) Egan Bernal (INEOS Grenadiers) s.t.
- 10) Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) +6:18
- 11) Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
Il 'film' della 5^tappa
Curiosità
- UAE Team Emirates è la prima squadra a ottenere vittorie consecutive di tappa dal 2024 quando vinse con Tadej Pogacar nelle tappe 15 e 16. È stata anche l’ultima squadra a vincere consecutivamente con due corridori diversi: le tappe 15 e 16 del 2023 con Brandon McNulty e Joao Almeida.
- Quattro Maglie rosa diverse in cinque giorni e tre di loro sono stati anche i migliori giovani della classifica generale: Paul Magnier, Silva ed Eulalio.
- Eulalio guida la classifica generale con 2'51" su Igor Arrieta. Questo è il margine più ampio alla tappa 5 dal 1954 quando, dopo la frazione di Napoli, Gerrit Voorting si trovava con un vantaggio di 15'04" su Giuseppe Minardi.
Un po' di numeri
- Prima vittoria al Giro e secondo successo da professionista per Igor Arrieta dopo la Prueba Villafranca dello scorso anno. Il miglior risultato al Giro per suo padre José Luis fu un 6° posto a Francavilla al Mare e Reggio Emilia nel 2001.
- 116ª vittoria di tappa per corridori spagnoli al Giro. Lo scorso anno ne erano arrivate due, con Juan Ayuso a Tagliacozzo e Carlos Verona ad Asiago.
- Afonso Eulalio è il terzo portoghese in Maglia rosa dopo Acacio Da Silva nel 1989 (2 giorni) e Joao Almeida nel 2020 (15 giorni).
- 18ª Maglia rosa per il Portogallo, che raggiunge l’Irlanda al 14° posto della classifica all-time. Tutte le maglie da leader irlandesi furono indossate da Stephen Roche nel 1987.
- È la prima volta che Eulalio indossa la maglia di leader in una corsa WorldTour. Nel 2024 aveva guidato la Volta a Portugal dalla tappa 3 alla tappa 8 (UCI 2.1).
- Eulalio deve ancora conquistare la sua prima vittoria da professionista. Il suo ultimo successo è stata la 3ª tappa del GP Torres Vedras nel 2024 (UCI 2.2).
- Per la prima volta nella sua storia, il team Bahrain conquista la Maglia Rosa. In precedenza aveva guidato un Grande Giro in due occasioni: alla Vuelta 2019 nella tappa 6 con Dylan Teuns e nelle tappe 6-9 della stessa corsa lo scorso anno con Torstein Traeen.
- Thomas Silva (3°) ha conquistato il suo secondo podio di tappa al Giro dopo la vittoria a Veliko Tarnovo.
Ciccone non si conferma, ma l'Italia c'è
L'abruzzese, arrivato nel gruppo dei favoriti a 7'13", abdica quindi dopo un solo giorno da leader. La nuova classifica generale vede al comando Eulalio con 2'51" su Arrieta, 3'34" su Christian Scaroni, 3'39" su Andrea Raccagni Noviero, 5'17" su Johannes Kulset, e 6'12" su Ciccone, ora sesto. Giulio Pellizzari scivola 11°.
Il racconto della tappa di ieri
La Maglia rosa cambia padrone per la quarta volta in cinque tappe e, dopo una giornata segnata dal maltempo, passa sulle spalle di Afonso Eulalio, che diventa il terzo portoghese a riuscire nell'impresa.
Il portacolori della Bahrain Victorious si è giocato il successo di tappa con Igor Arrieta, compagno di un'avventura nata sulle ardue pendenze del GPM di Montagna Grande di Viggiano. I due facevano parte di un drappello di tredici battistrada ai quali, in un primo momento, il gruppo non aveva lasciato troppo spazio.
Il vantaggio della coppia di testa aumentava sensibilmente nel tratto di avvicinamento a Potenza e, nonostante le cadute - una a testa - i due sono riusciti a difendere e aumentare il proprio margine, con Arrieta che si è dimostrato implacabile nei 500 metri finali sempre in costante ascesa.
Giro d'Italia, nella 5^ tappa succede di tutto: vince Arrieta, Eulalio 'strappa' la maglia rosa a CicconeVai al contenuto
L'altimetria
Il percorso della 6^ tappa
Pomeriggio di relax - sulla carta - per gli scalatori, 'turisti' per un giorno. Eulalio e gli altri potranno godersi il Tempio di Nettuno, la Costiera Amalfitana e l'arrivo di Piazza Plebiscito, risparmiando energie preziose per il weekend. Tanto lavoro invece per i velocisti, che avranno la chance di vincere a Napoli la tappa della vita. Percorso ondulato nella parte centrale della frazione, in partenza da Paestum. Con un'unica salita degna di questo nome: il GPM di Cava de' Tirreni, di quarta categoria. Per un totale di 142 km, tra storia, paesaggi mozzafiato e un traguardo ai piedi del Vesuvio. Più di una semplice tappa, una magnifica cartolina del nostro Paese.
Orario Red Bull km: 16.35-16.49
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.
Gli orari di oggi
- Partenza neutralizzata: 13.50
- Partenza dal km 0: 14.05
- Arrivo: 17.04-17.21
È il giorno della 6^ tappa
Buongiorno dal Giro! Ci attende una frazione quasi completamente pianeggiante, ma bellissima: partenza da Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di 'riposo' (sulla carta) per gli scalatori. Primo giorno in Maglia rosa per Afonso Eulalio.