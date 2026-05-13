La prima tappa italiana di questa edizione della Corsa Rosa - scattata dalla Bulgaria - regala un vero e proprio ribaltone in classifica generale. Il GPM di Cozzo Tunno, ostacolo insormontabile per le ruote veloci del gruppo, ha anche messo in difficoltà la Maglia rosa Guillermo Thomas Silva che ha dovuto abdicare dopo due giorni da leader. Sono stati 42 i corridori a giocarsi il successo di tappa e a spuntarla è stato Jhonatan Narvaez, alla terza vittoria in carriera al Giro d'Italia, dopo che il suo compagno di squadra Jan Christen aveva provato ad anticipare il gruppo con un attacco da finisseur rintuzzato proprio all'inizio del rettilineo finale. Narvaez ha avuto la meglio su Orluis Aular e Giulio Ciccone che, dopo aver guadagnato 2" al Red Bull Km, ha aggiunto al suo bottino personale i 4" dell'abbuono all'arrivo, secondi che gli hanno permesso di vestire per la prima volta in carriera la Rosa.