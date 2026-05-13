Giro d'Italia, la 5^ tappa in diretta live: piove ancora, 12 in fuga
Ancora un frazione 'piccante' in questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza: l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, sotto un vero e proprio diluvio. Arrivo in leggera salita a Potenza dopo 203 km. Con la scalata alla Montagna Grande di Viggiano che potrebbe ulteriormente cambiare gli equilibri della classifica
in evidenza
Giro d'Italia, tutto quello che devi sapere:
I corridori hanno le mani congelate: è il ciclismo, bellezza!
Chi sono i 12 fuggitivi
Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Einer Rubio (Movistar), Ben Turner (Netcompany Ineos), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike), Igor Arrieta, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Martin Tjøtta (Uno-X Mobility), Christian Scaroni e Thomas Silva (XDS Astana).
Siamo (sono) entrati in Basilicata!
160 km al traguardo: 12 in fuga, gruppo Maglia rosa a 50"
Si rimette a diluviare!
La fuga si allarga: sono una quindicina, ci sono anche Tarozzi, Millesi e Scaroni
Diminuita l'intensità della pioggia: finalmente un po' di tregua...
Ma Ciccone non molla: sempre in testa al gruppo
Deve rispondere in prima persona, la Maglia rosa. La Lidl Trek ha già perso quasi tutti gli uomini (portati per lo più per le volate), dunque l’abruzzese è solo con Matteo Sobrero e Derek Gee.
Rubio virtualmente in Maglia rosa
Arriva anche Garofoli: 5 in fuga
170 km al traguardo: la situazione
- Quattro corridori in fuga: Einer Rubio (Movistar), Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) e Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike)
- Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) a 12":
- Gruppo Maglia rosa a 45"
C'è anche Campenaerts: un quartetto in fuga
Rubio scollina per primo al GPM di Prestieri: gruppo Maglia rosa a 20"
- 1) Einer Rubio (Movistar) 9 punti per la Maglia Azzurra
- 2) Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) 4 pts
- 3) Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 2 pts
- 4) Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike) 1 pt
C'è anche Afonso Eulalio: un terzetto in fuga
Il portoghese della Bahrain Victorious aggancia Rubio e Silva.
Occhio a Rubio...
Già, perché il colombiano è a soli 10″ dalla Maglia rosa Ciccone.
Tre chilometri al GPM: la pioggia non dà tregua!
Vanno via in due: Einer Rubio (Movistar) e Thomas Silva (Astana)
Affondato ieri, l’uruguaiano oggi sembra stare decisamente meglio. Con lui c’è il colombiano.Il gruppo Maglia Rosa, ridotto a circa 50 unità, è a 15″.
Tra i più spericolati Victor Campenaerts (Visma | Lease a Bike)
L’impressione è che l’esperto belga abbia avuto il via libera da capitan Vingegaard per fare la sua tappa oggi.
10 km alla vetta: continua a piovere come se non ci fosse un domani
Ciccone corre smanicato, senza mantellina...
Iniziata la prima salita di giornata: Prestieri (3a cat., 13 km al 4,6%)
I corridori stanno letteralmente planando sull'acqua!
Tutti armati di mantelline, ma piove veramente forte...
Viene giù un diluvio sulla corsa: pazzesco!
Già ripresa la (pseudo) fuga
Un quintetto all'attacco (certo, c'è anche Bais)
Sono Robert Stannard (Bahrain Victorious), Magnus Sheffield (Netcompany Ineos), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) e Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) e, appunto, il 'solito' Mattia Bais (Polti VisitMalta).
Primi tentativi di fuga: scatti e controscatti, ma ancora niente di serio...
Dalla Calabria alla Basilicata: cartoline dal Giro
Siamo al cartello dei 200 km al traguardo: è lunga...
Partita ufficialmente la 5^tappa!
I complimenti di Sinner, Giovinazzi e degli altri amici
Che attesa per Giulio
Ciccone sarà chiamato subito a una tappa molto difficile da controllare e da gestire. In tanti vorranno andare in fuga e per la Lidl Trek sarà fondamentale fare bene i conti. Non si può nemmeno escludere che ci sia qualche schermaglia tra i big salendo alla Montagna Grande di Viggiano.
Ci attende una partenza a tutta velocità!
Tante le squadre che vorranno provare ad andare in fuga. Dopo 14 km di tappa ci sarà la prima salita di giornata, quella di Prestieri (3a cat., 13 km al 4,6%).
Il Giro è arrivato due volte a Praia a Mare
La prima nel 2016 con vittoria di Diego Ulissi (foto), e si partiva da Catanzaro (partenza di ieri), e la seconda nel 2018 con vittoria di Sam Bennett davanti a Elia Viviani.
La video presentazione della tappa di oggi
Si parte: via al trasferimento verso il km 0
Presentato il Giro NextGen
La corsa dedicata ai più grandi talenti Under 23 del ciclismo mondiale, che si svolgerà dal 14 al 21 giugno, prenderà il via da Reggio Calabria. Otto frazioni, 1082.1 km e 14.750 metri di dislivello. Dopo le prime due tappe, interamente in territorio calabrese, la Carovana attraverserà Basilicata, Puglia, Campania e Lazio prima del gran finale nella Regione Abruzzo con le ultime due frazioni decisive.
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Ritiro di Milan Menten
La Lotto Intermarché, dopo Arnaud De Lie, saluta anche il suo apripista. Entrambi erano stati colpiti da un virus intestinale appena prima del Giro.
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Maglia bianca: Christen miglior giovane
- 1) Jan Christen 16h18:55
- 2) Giulio Pellizzari +2"
- 3) Lenner Van Eetvelt +6"
- 4) Markel Beloki +6"
- 5) Mathys Rondel +6"
Gli scalatori: Sevilla in Maglia azzurra
- 1) Diego Pablo Sevilla - 42 punti
- 2) Nelson Oliveira - 18 punti
- 3) Manuele Tarozzi - 12 punti
- 4) Jonas Vingegaard - 11 punti
- 5) Orluis Aular - 8 punti
La classifica a punti: Magnier in ciclamino
- 1) Paul Magnier - 105 punti
- 2) Jonathan Milan - 64 punti
- 3) Jhonatan Narvaez - 50 punti
- 4) Tobias Lund Andresen - 42 punti
- 5) Giulio Ciccone - 37 punti
L'intervista a Giulio Ciccone
'Ho iniziato sognando questa maglia': Ciccone, emozione tutta rosaVai al contenuto
Numeri e curiosità
- Narvaez ha conquistato la sua terza vittoria al Giro dopo Cesenatico nel 2020 e Torino nel 2024. Si tratta del suo 16° successo da professionista, il primo dalla vittoria nella seconda tappa del Deutschland Tour dello scorso agosto.
- A otto anni dal primo successo dell’Ecuador al Giro (Richard Carapaz a Montevergine di Mercogliano, anniversario che ricorre proprio oggi), il Paese sudamericano raggiunge quota otto vittorie di tappa alla Corsa Rosa.
- A dieci anni dal suo debutto al Giro, Ciccone conquista la sua prima Maglia Rosa. Nelle precedenti otto partecipazioni, il suo miglior piazzamento in classifica generale era stato il 4° posto al termine delle tappe 9 e 10 del 2021. Ci è riuscito al termine della sua 150ª tappa al Giro d’Italia.
- Ciccone è soltanto il terzo corridore presente nel gruppo di quest’anno ad aver vestito sia la Maglia Rosa sia la Maglia Gialla al Tour de France (2 tappe). Gli altri sono Jai Hindley (3 tappe in Rosa e 1 in Giallo) ed Egan Bernal (13 tappe in Rosa e 3 in Giallo).
- Ciccone è il secondo corridore della Lidl-Trek a vestire la Maglia Rosa dopo Mads Pedersen lo scorso anno (tappe 1 e 3-6).
- Gli ultimi due corridori italiani ad aver indossato la Maglia Rosa avevano entrambi superato i trent’anni, proprio come Ciccone, che oggi ne ha 31: Alessandro De Marchi, 35 anni nel 2021, e Diego Ulissi, 35 anni lo scorso anno.
- Per la prima volta dal 2017, ci sono tre diverse Maglie rosa nelle prime quattro tappe. All’epoca furono addirittura quattro: Lukas Pöstlberger, André Greipel, Fernando Gaviria e Bob Jungels.
- Diego Sevilla è il primo corridore a conservare la Maglia Azzurra nelle prime quattro tappe di un Giro dal 2019, quando Giulio Ciccone la mantenne per le prime undici frazioni (finendo poi per vincerla).
LA CLASSIFICA GENERALE
- 1) CICCONE Giulio (Lidl – Trek) 16h18'51"
- 2) CHRISTEN Jan UAE (Team Emirates – XRG) +4"
- 3) STORK Florian (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 4) BERNAL Egan (Netcompany INEOS) s.t.
- 5) ARENSMAN Thymen (Netcompany INEOS) +6"
- 6) PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
- 7) VAN EETVELT Lennert (Lotto Intermarché) +10"
- 8) MAS Enric (Movistar Team) s.t.
- 9) BELOKI Markel (EF Education – EasyPost) s.t.
- 10) HIRT Jan (NSN Cycling Team) s.t.
Pellizzari in 6^posizione
In classifica generale Ciccone comanda con 4" su Jan Christen, Florian Stork ed Egan Bernal, seguiti a 6" da Giulio Pellizzari (risalito grazie all'abbuono conquistato al Red Bull Km) e Thymen Arensman.
Il racconto della tappa di ieri
La prima tappa italiana di questa edizione della Corsa Rosa - scattata dalla Bulgaria - regala un vero e proprio ribaltone in classifica generale. Il GPM di Cozzo Tunno, ostacolo insormontabile per le ruote veloci del gruppo, ha anche messo in difficoltà la Maglia rosa Guillermo Thomas Silva che ha dovuto abdicare dopo due giorni da leader. Sono stati 42 i corridori a giocarsi il successo di tappa e a spuntarla è stato Jhonatan Narvaez, alla terza vittoria in carriera al Giro d'Italia, dopo che il suo compagno di squadra Jan Christen aveva provato ad anticipare il gruppo con un attacco da finisseur rintuzzato proprio all'inizio del rettilineo finale. Narvaez ha avuto la meglio su Orluis Aular e Giulio Ciccone che, dopo aver guadagnato 2" al Red Bull Km, ha aggiunto al suo bottino personale i 4" dell'abbuono all'arrivo, secondi che gli hanno permesso di vestire per la prima volta in carriera la Rosa.
L'altimetria
Il momento chiave
La prima, seria asperità di questa 109^ edizione della corsa rosa con l'ascesa ai 1405m della Montagna Grande di Viggiano (GPM di 2^ cat., 6,6km fino al 15%).
Il percorso della 5^ tappa
Ciccone e i suoi colleghi scalatori avranno pane per i loro denti anche nella 5^ tappa di questo Giro, una 'Mari e Monti", parecchio movimentata già dalle prime pedalate per il Parco del Pollino e lungo i 12 km del Valico di Prestieri (GPM di 3^ categoria), una frazione di quelle toste malgrado le pendenze non propriamente insormontabili. Sarà un continuo salicendi, dallo start calabrese di Praia a Mare (nel Cosentino) allo strappo di 700 sul rettilineo finale di Potenza dopo 203 km su strade ondulate.
Orario Red Bull km: 16.24-16.51
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.
Gli orari di oggi
- Partenza neutralizzata: 12.15
- Partenza dal km 0: 12.25
- Arrivo: 17.00-17.30
Giro, è il giorno della 5^ tappa: dalla Calabria alla Basilicata
Ancora un frazione 'piccante' in questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza: l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, e arrivo in leggera salita a Potenza dopo 203 km. Con la scalata alla Montagna Grande di Viggiano che potrebbe ulteriormente cambiare gli equilibri della classifica.