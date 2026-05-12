Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, la 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: percorso e altimetria

Ciclismo

Ancora un frazione impegnativa di questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza: l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, e arrivo in leggera salita a Potenza  dopo 203 km. Con la scalata alla Montagna Grande di Viggiano

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO - IL RACCONTO DELLA 4^TAPPA

Il nuovo leader Giulio Ciccone e i suoi colleghi scalatori avranno pane per i loro denti anche nella 5^ tappa di questo Giro, una 'Mari e Monti", parecchio movimentata già dalle prime pedalate per il Parco del Pollino e lungo i 12 km del Valico di Prestieri (GPM di 3^ categoria), una frazione di quelle toste malgrado le pendenze non propriamente insormontabili. Sarà un continuo salicendi, dallo start calabrese di Praia a Mare (nel Cosentino) allo strappo di 700 sul rettilineo finale di Potenza dopo 203 km su strade ondulate. In mezzo, la prima seria asperità di questa 109^ edizione della corsa rosa con l'ascesa ai 1405m della Montagna Grande di Viggiano (GPM di 2^ cat., 6,6km fino al 15%).

Giro d'Italia, 5^ tappa: percorso e altimetria

Gli orari della quinta tappa

  • Partenza neutralizzata: 12.15
  • Partenza dal km 0: 12.25
  • Red Bull km*:  16.24-16.51
  • Arrivo: 17.00-17.30

 

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Giro d'Italia, 5^ tappa: percorso e altimetria

Ciclismo

Ancora un frazione impegnativa di questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo...

Ciccone: "Maglia rosa, la sogno fin da bambino"

giro d'italia

Il terzo posto nella quarta tappa del Giro consegna la maglia rosa a Giulio Ciccone. L'azzurro...

Narvaez vince la 4^ tappa, Ciccone in Maglia rosa!

CICLISMO

L'abruzzese della Lidl-Trek è il nuovo leader: l'azzurro chiude al terzo posto la frazione tutta...

Giro d'Italia, 4^ tappa: percorso e altimetria

Ciclismo

Il giorno di riposo ricarica le batterie al gruppo. Si riparte martedì 12 maggio dalla Calabria,...

Giro, Magnier vince la 3^ tappa: beffato Milan

Ciclismo

Paul Magnier concede il bis e vince la 3^ tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Battuto in volata...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS