Giro d'Italia, 5^ tappa: percorso e altimetria

Ancora un frazione impegnativa di questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza: l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, e arrivo in leggera salita a Potenza dopo 203 km. Con la scalata alla Montagna Grande di Viggiano
Il nuovo leader Giulio Ciccone e i suoi colleghi scalatori avranno pane per i loro denti anche nella 5^ tappa di questo Giro, una 'Mari e Monti", parecchio movimentata già dalle prime pedalate per il Parco del Pollino e lungo i 12 km del Valico di Prestieri (GPM di 3^ categoria), una frazione di quelle toste malgrado le pendenze non propriamente insormontabili. Sarà un continuo salicendi, dallo start calabrese di Praia a Mare (nel Cosentino) allo strappo di 700 sul rettilineo finale di Potenza dopo 203 km su strade ondulate. In mezzo, la prima seria asperità di questa 109^ edizione della corsa rosa con l'ascesa ai 1405m della Montagna Grande di Viggiano (GPM di 2^ cat., 6,6km fino al 15%).
Gli orari della quinta tappa
- Partenza neutralizzata: 12.15
- Partenza dal km 0: 12.25
- Red Bull km*: 16.24-16.51
- Arrivo: 17.00-17.30
*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.