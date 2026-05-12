Giro d'Italia, 5^ tappa: percorso e altimetria

Ancora un frazione impegnativa di questa prima fase della corsa rosa, che ha un nuovo leader dopo la tappa di Cosenza: l'abruzzese Giulio Ciccone. Partenza ancora dalla Calabria, da Praia a Mare, e arrivo in leggera salita a Potenza dopo 203 km. Con la scalata alla Montagna Grande di Viggiano

Il nuovo leader Giulio Ciccone e i suoi colleghi scalatori avranno pane per i loro denti anche nella 5^ tappa di questo Giro, una 'Mari e Monti", parecchio movimentata già dalle prime pedalate per il Parco del Pollino e lungo i 12 km del Valico di Prestieri (GPM di 3^ categoria), una frazione di quelle toste malgrado le pendenze non propriamente insormontabili. Sarà un continuo salicendi, dallo start calabrese di Praia a Mare (nel Cosentino) allo strappo di 700 sul rettilineo finale di Potenza dopo 203 km su strade ondulate. In mezzo, la prima seria asperità di questa 109^ edizione della corsa rosa con l'ascesa ai 1405m della Montagna Grande di Viggiano (GPM di 2^ cat., 6,6km fino al 15%).