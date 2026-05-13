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Giro d'Italia, la 6^ tappa da Paestum a Napoli: percorso e altimetria

Ciclismo

Tappa pianeggiante, ma bellissima: partenza dal Parco Archeologico di Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di 'riposo' (sulla carta) per gli scalatori. Primo giorno in Maglia rosa per Eulalio

IL PERCORSO - LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA 5^TAPPA

Pomeriggio di relax - sulla carta - per gli scalatori, 'turisti' per un giorno. La nuova Maglia rosa Afonso Eulalio e gli altri potranno godersi il Tempio di Nettuno, la Costiera Amalfitana e l'arrivo di Piazza Plebiscito, risparmiando energie preziose per il weekend. Tanto lavoro invece per i velocisti, che avranno la chance di vincere a Napoli la tappa della vita. Percorso ondulato nella parte centrale della frazione, in partenza da Paestum. Con un'unica salita degna di questo nome: il GPM di Cava de' Tirreni, di quarta categoria. Per un totale di 142 km, tra storia, paesaggi mozzafiato e un traguardo ai piedi del Vesuvio. Più di una semplice tappa, una magnifica cartolina del nostro Paese.

Altimetria della 6^ tappa

Gli orari della 6^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.50
  • Partenza dal km 0: 14.05
  • Red Bull km*: 16.35-16.49
  • Arrivo: 17.04-17.21

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

 

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