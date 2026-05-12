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Ciccone in Maglia Rosa al Giro d'Italia: "Sognavo questo momento da bambino"

giro d'italia

Il terzo posto nella quarta tappa del Giro consegna la maglia rosa a Giulio Ciccone. L'azzurro della Lidl-Trek non nasconde tutta l'emozione per aver raggiunto il sogno cullato fin dalle prime pedalate da bambino: "Ho iniziato sognando questa maglia, anche solo per un giorno o una notte"

IL RACCONTO DELLA 4^ TAPPAIL PERCORSO - LE CLASSIFICHE

"Oggi è uno di quei giorni dove è difficile trovare le parole. Ho iniziato da bambino con questa maglia nel cuore, il mio sogno da corridore era indossarla anche solo per un giorno o per una notte. Penso di averla inseguita col cuore e con la testa dal mio primo Giro nel 2016, a distanza di dieci anni, quando meno me lo aspettavo, è arrivata all'improvviso". Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Giulio Ciccone, nuova maglia rosa dopo il terzo posto ottenuto nella quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. "E' uno di quei momenti che ripaga dei sacrifici fatti da me e da tutti quelli che mi stanno attorno. Ho iniziato inseguendo questa maglia, non so se sia la fine o l'inizio del percorso, ma una cosa è certa, è la maglia che più desideravo, è davvero qualcosa di speciale. Voglio fare una dedica a chi con me ha fatto tanti sacrifici, negli ultimi anni il ciclismo è cambiato, anche la vita al di fuori della bici richiede mille sacrifici, quindi ringrazio tutti quelli che soffrono con me", ha concluso lo scalatore abruzzese della Lidl-Trek. 

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