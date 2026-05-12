"Oggi è uno di quei giorni dove è difficile trovare le parole. Ho iniziato da bambino con questa maglia nel cuore, il mio sogno da corridore era indossarla anche solo per un giorno o per una notte. Penso di averla inseguita col cuore e con la testa dal mio primo Giro nel 2016, a distanza di dieci anni, quando meno me lo aspettavo, è arrivata all'improvviso". Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Giulio Ciccone, nuova maglia rosa dopo il terzo posto ottenuto nella quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. "E' uno di quei momenti che ripaga dei sacrifici fatti da me e da tutti quelli che mi stanno attorno. Ho iniziato inseguendo questa maglia, non so se sia la fine o l'inizio del percorso, ma una cosa è certa, è la maglia che più desideravo, è davvero qualcosa di speciale. Voglio fare una dedica a chi con me ha fatto tanti sacrifici, negli ultimi anni il ciclismo è cambiato, anche la vita al di fuori della bici richiede mille sacrifici, quindi ringrazio tutti quelli che soffrono con me", ha concluso lo scalatore abruzzese della Lidl-Trek.