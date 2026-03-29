Il campione nazionale svizzero Mauro Schmid ha vinto in volata l'ultima tappa della Settimana Coppi e Bartali, conquistando anche la classifica generale. Nella tappa con arrivo a Gemona del Friuli, dopo due ascese al Monte Stella, lo svizzero si è imposto in volata davanti al francese Laurance ottenendo il successo finale grazie agli abbuoni. Per Schmid è la seconda vittoria, dopo quella del 2023.