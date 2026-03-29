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Coppi e Bartali, Schmid vince la 5^ tappa e la classifica generale

Ciclismo

Lo svizzero Mauro Schmid si aggiudica in volata la quinta tappa della Settimana Coppi e Bartali, conquistando anche il successo finale davanti al francese Laurance

Il campione nazionale svizzero Mauro Schmid ha vinto in volata l'ultima tappa della Settimana Coppi e Bartali, conquistando anche la classifica generale. Nella tappa con arrivo a Gemona del Friuli, dopo due ascese al Monte Stella, lo svizzero si è imposto in volata davanti al francese Laurance ottenendo il successo finale grazie agli abbuoni. Per Schmid è la seconda vittoria, dopo quella del 2023.

Ordine d'arrivo quinta tappa

1 Mauro Schmid SUI
2 Axel Laurance FRA S.T.
3 Alan Hatherly RSA S.T.
4 Giovanni Aleotti ITA S.T.
5 Matteo Fabbro ITA S.T.
6 Thomas Pesenti ITA S.T.
7 Alessandro Fancellu ITA S.T.
8 Kamiel Bonneu BEL S.T.
9 Anton Schiffer GER S.T.
10 Andrew August USA S.T.

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