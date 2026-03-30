Il biatleta francese corona il suo sogno: contratto di sei mesi da corridore professionista per la Decathlon. Jacquelin, grande appassionato di ciclismo e fan di Pantani, ad Anterselva aveva gareggiato (e vinto due medaglie) indossando l'orecchino del "Pirata" prestato dalla famiglia del corridore azzurro

Emilien Jacquelin, oro in staffetta e bronzo nell'inseguimento ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, lascia momentaneamente il biathlon per dedicarsi al ciclismo inseguendo il suo mito Marco Pantani. Il Team Decathlon ha offerto al 30enne atleta francese di Grenoble un contratto nel programma NewGen facendolo diventare un corridore professionista. Ad Anterselva, sede delle gare olimpiche di biathlon, il transalpino era diventato famoso anche per la sua bandana e le gesta identiche al 'Pirata', indossando anche l'orecchino prestato dalla famiglia di Pantani. Il ciclismo per Emilien è sempre stato il sogno da bambino ed è lo sport che pratica nella preparazione estiva del biathlon. Il cinque volte campione del mondo di biathlon tra gare individuali e staffette (62 podi complessivi in Coppa del mondo) si unirà alla squadra francese junior Decathlon-CMA CGM dal primo maggio con un contratto di sei mesi. Jacquelin ha sempre ribadito di essersi innamorato da bambino del ciclismo grazie alle gesta al Tour de France del Pirata Pantani. L'obiettivo di Jacquelin resta comunque quello di partecipare anche ai Giochi olimpici nvernali del 2030 in Francia.