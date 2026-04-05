Vollering vince il Fiandre femminile, 7^ Persico

Demi Vollering ha vinto il Giro delle Fiandre, conquistando la sua prima vittoria nella classica belga in versione femminile, giunta alla 23/a edizione. Su un percorso di 164 chilometri con partenza e arrivo a Oudenaarde, l'olandese si è imposta per distacco, mentre il secondo posto è andato alla francese Ferrand Prevot, che ha battuto in volata un'altra olandese, Puck Pieterse. Settimo e ottavo posto per due delle azzurre in gara, Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini.