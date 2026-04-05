Vollering vince il Fiandre femminile, 7^ Persico

La campionessa olandese ha vinto in solitaria l'edizione 2026 del Giro delle Fiandre femminile. In top 10 due italiane: settima Silvia Persico, ottava Elisa Longo Borghini, reduce da un periodo di forma non ottimale
Demi Vollering ha vinto il Giro delle Fiandre, conquistando la sua prima vittoria nella classica belga in versione femminile, giunta alla 23/a edizione. Su un percorso di 164 chilometri con partenza e arrivo a Oudenaarde, l'olandese si è imposta per distacco, mentre il secondo posto è andato alla francese Ferrand Prevot, che ha battuto in volata un'altra olandese, Puck Pieterse. Settimo e ottavo posto per due delle azzurre in gara, Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini.
L'ordine d'arrivo:
- Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) – 4:16:37
- Pauline Ferrand‑Prévot (Team Visma | Lease a Bike) – +42″
- Puck Pieterse (Fenix–Premier Tech) – s.t.
- Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) – +1:04
- Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto) – s.t.
- Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) – s.t.
- Silvia Persico (UAE Team ADQ) – +1:07
- Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) – s.t.
- Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) – +1:58
- Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) – s.t.