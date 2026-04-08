La terza tappa del Giro dei Paesi Baschi era adatta agli attaccanti di giornata e la corsa non ha deluso le aspettative. La frazione da Basauri a Basauri è stata infatti contrassegnata da una fuga di sedici corridori. Nelle ultime asperità di giornata sono in due a prendere la testa, Axel Laurence della Ineos Grenadiers e Igor Arrieta della UAE . I due approfittano anche di una collaborazione non ottimale dei primi inseguitori e riescono a giocarsi la vittoria nella volata finale, con un ultimo chilometro in salita e per nulla banale. Ad avere la meglio Laurence, al quarto successo in questo 2026. Paul Seixas resta saldamente leader della corsa con 1'59'' su Primoz Roglic . Mentre Del Toro è costretto al ritiro dopo una caduta.

Del Toro cade ed è costretto al ritiro: lesione al muscolo

Il messicano della UAE Emirates XRG, uno dei protagonisti più attesi della corsa, è stato costretto al ritiro in seguito a una caduta a circa 90 chilometri dal traguardo. Isaac Del Toro ha provato a ripartire ma dopo qualche pedalata si è fermato. In classifica dopo le prime due tappe era ottavo a 2'44'' dal leader della classifica Seixas. In stagione il giovane messicano ha vinto lo UAE Tour e la Tirreno-Adriatico ed era uno dei favoriti in questa edizione dei Paesi Baschi, ma nelle prime due tappe aveva preso già un notevole distacco dal giovane francese della Decathlon. In serata il comunicato del suo team: "Ha una lesione al muscolo della coscia destra e diverse abrasioni correlate. Si sottoporrà a ulteriori esami come precauzione sotto la supervisione dello staff medico della squadra"