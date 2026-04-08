Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Giro Paesi Baschi, Laurence vince la 3^ tappa. Seixas leader, Del Toro cade e si ritira

paesi baschi

Il francese Axel Laurence batte in volata il compagno di fuga Igor Arrieta e vince la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Basauri-Basauri di 152,8 km con tre Gran Premi della Montagna. Il giovane francese Paul Seixas sempre leader della corsa, che perde uno dei protagonisti più attesi: costretto al ritiro dopo una caduta il messicano Isaac Del Toro 

La terza tappa del Giro dei Paesi Baschi era adatta agli attaccanti di giornata e la corsa non ha deluso le aspettative. La frazione da Basauri a Basauri è stata infatti contrassegnata da una fuga di sedici corridori. Nelle ultime asperità di giornata sono in due a prendere la testa, Axel Laurence della Ineos Grenadiers e Igor Arrieta della UAE. I due approfittano anche di una collaborazione non ottimale dei primi inseguitori e riescono a giocarsi la vittoria nella volata finale, con un ultimo chilometro in salita e per nulla banale. Ad avere la meglio Laurence, al quarto successo in questo 2026. Paul Seixas resta saldamente leader della corsa con 1'59'' su Primoz Roglic. Mentre Del Toro è costretto al ritiro dopo una caduta.

L'ordine d'arrivo della 3^ tappa, la top 10: 

  • 1  Laurance Axel INEOS Grenadiers 03:38:33
  • 2  Arrieta Igor UAE Team Emirates-XRG + 02
  • 3  Tesfazion Natnael Movistar Team + 14
  • 4  Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step + 14
  • 5  Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility + 18
  • 6  Shaw James EF Education-EasyPost + 21
  • 7  Braz Afonso Clément Groupama-FDJ United + 24
  • 8  Fortunato Lorenzo XDS Astana Team + 24
  • 9  Martin-Guyonnet Guillaume Groupama-FDJ United + 24
  • 10 Thompson Reuben Lotto-Intermarché + 34

La classifica generale dopo la 3^ tappa: 

  • 1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 8:08:24
  • 2 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:59
  • 3 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2:08
  • 4 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 2:14
  • 5 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 2:27
  • 6 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 2:31
  • 7 IZAGIRRE Ion Cofidis 2:36
  • 8 TEJADA Harold XDS Astana Team 2:48
  • 9 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Team 3:01
  • 10 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 3:02

Del Toro cade ed è costretto al ritiro: lesione al muscolo

Il messicano della UAE Emirates XRG, uno dei protagonisti più attesi della corsa, è stato costretto al ritiro in seguito a una caduta a circa 90 chilometri dal traguardo. Isaac Del Toro ha provato a ripartire ma dopo qualche pedalata si è fermato. In classifica dopo le prime due tappe era ottavo a 2'44'' dal leader della classifica Seixas. In stagione il giovane messicano ha vinto lo UAE Tour e la Tirreno-Adriatico ed era uno dei favoriti in questa edizione dei Paesi Baschi, ma nelle prime due tappe aveva preso già un notevole distacco dal giovane francese della Decathlon. In serata il comunicato del suo team: "Ha una lesione al muscolo della coscia destra e diverse abrasioni correlate. Si sottoporrà a ulteriori esami come precauzione sotto la supervisione dello staff medico della squadra"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

A Laurence la 3^ tappa. Seixas leader, Del Toro ko

paesi baschi

Il francese Axel Laurence batte in volata il compagno di fuga Igor Arrieta e vince la terza tappa...

Mikel Landa messo ko dall'auto medica: la caduta

Ciclismo

Mikel Landa out dal Giro dei Paesi Baschi: per fortuna nessuna frattura o danno dopo la caduta...

Giro Paesi Baschi, Seixas domina anche la 2^ tappa

Ciclismo

Paul Seixas si conferma ancora una volta l'astro nascente del ciclismo mondiale: il 19enne...

Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale

la nuova stella

Paul Seixas ha vinto la prima tappa, a cronometro, del Giro dei Paesi Baschi, 13,8 km sul...

Trentin, clavicola fratturata al Fiandre

Ciclismo

Brutta caduta per Matteo Trentin a una quarantina di chilometri dall'arrivo del Fiandre. La Tudor...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS