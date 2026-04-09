Alex Aranburu ha vinto la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, con partenza e arrivo a Galdakao per 167.2 chilometri, con 7 gran premi della montagna e uno strappo decisamente aggressivo nel finale. Il basco del team Cofidis ha preceduto Halland Johanssen e un ottimo Christian Scaroni. Paul Seixas ha conservato la maglia gialla di leader della classifica, con 2'19" su Roglic e 2'28" su Lipowitz. Venerdì la quinta frazione, 176 chilometri di saliscendi con partenza e arrivo a Eibar.

Con un irresistibile spunto negli ultimi 200 metri, sulle strade di casa, Alex Aranburu ha vinto la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo 167 chilomentri ricchi di strappi con partenza e arrivo a Galdako. Lo spagnolo della Cofidis ha avuto la meglio sul gruppetto arrivato a giocarsi la vittoria dopo l'ultima salita, precedendo Tobias Halland Johannessen e un ottimo Christian Scaroni, che aveva fatto sperare in un successo scattando ai 500 metri. Il tutto sotto gli occhi del leader della classifica, il francese Paul Seixas, forse un po' meno brillante nel finale ma comunque capace di controllare la gara, tentare uno spunto in discesa e soprattutto rafforzare il primato generale. Ora il vantaggio su Roglic è salito a 2'19" e su Lipowitz a 2'28". Venerdì la quinta tappa, ben 8 i gran premi della montagna intorno a Eibar, con Seixas atteso protagonista.