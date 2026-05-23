Primo tappone alpino di questa edizione. Cinque Gran Premi della Montagna, di cui tre di 1^ categoria (Saint-Barthélémy, Lin Noir e quello del traguardo a Pila), e una sequenza incessante di salite e discese. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio, ma i 33" di vantaggio su Vingegaard oggi potrebbere non bastare. Sarà rivoluzione in classifica generale?

LE CLASSIFICHE DEL GIRO - IL PERCORSO