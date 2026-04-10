Paul Seixas ha vinto la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi - terzo successo in questa edizione - battendo in una volata a due Lipowitz. Ora il tedesco è secondo in classifica, con un distacco di 2'30" dal francese. Perde terreno in classifica Roglic, oggi dodicesimo e terzo nella generale con un ritardo di 3'40". Paul Seixas compie un altro show e ormai è sempre più una certezza più che una promessa. E il 19enne francese diventa il primo corridore in tre anni a vincere tre tappe al Giro dei Paesi Baschi e il più giovane di sempre a farlo: l'ultimo corridore a riuscire in questa impresa è stato Jonas Vingegaard nel 2023, che in quell'anno vinse anche la classifica generale