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Giro dei Paesi Baschi, Seixas show: vince la quinta tappa e allunga in classifica

Ciclismo

Terzo successo di tappa per il francese, che si impone anche nella quinta frazione del Giro dei Paesi Baschi. Seixas ha battuto nella volata finale il tedesco Lipowitz, che ora ha un distacco di 2'30" dal leader. Terzo Roglic, con un ritardo di 3'40"

Paul Seixas ha vinto la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi - terzo successo in questa edizione - battendo in una volata a due Lipowitz. Ora il tedesco è secondo in classifica, con un distacco di 2'30" dal francese. Perde terreno in classifica Roglic, oggi dodicesimo e terzo nella generale con un ritardo di 3'40". Paul Seixas compie un altro show e ormai è sempre più una certezza più che una promessa. E il 19enne francese diventa il primo corridore in tre anni a vincere tre tappe al Giro dei Paesi Baschi e il più giovane di sempre a farlo: l'ultimo corridore a riuscire in questa impresa è stato Jonas Vingegaard nel 2023, che in quell'anno vinse anche  la classifica generale

Ordine d'arrivo quinta tappa

  • 1 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 4:30:03
  • 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe S.T.
  • 3 ROMO Javier Movistar Team +1:03
  • 4 VAUQUELIN Kévin INEOS Grenadiers +1:11
  • 5 IZAGIRRE Ion Cofidis +1:11
  • 6 TEJADA Harold XDS Astana Team +1:11
  • 7 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility +1:11
  • 8 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:11
  • 9 BILBAO Pello Bahrain – Victorious +1:11
  • 10 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost +1:11

Classifica generale dopo la quinta tappa

  • 1 SEIXAS Paul DCT 16:33:45 
  • 2 LIPOWITZ Florian RBH +2:30 
  • 3 ROGLIČ Primož RBH +3:40 
  • 4 IZAGIRRE Ion COF +3:50 
  • 5 BAUDIN Alex EFE +4:12 
  • 6 TEJADA Harold XAT +4:29 
  • 7 UIJTDEBROEKS Cian MOV +4:42 
  • 8 CHAMPOUSSIN Clément XAT +4:43 
  • 9 BILBAO Pello TBV +5:03 
  • 10 ROMO Javier MOV +5:05

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