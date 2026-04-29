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Giro di Romandia, Pogacar vince la prima tappa a Martigny

Ciclismo

Implacabile Tadej Pogacar: dopo il sesto posto di ieri nel cronoprologo, lo sloveno trionfa nella prima tappa del Giro di Romandia da Martigny a Martigny di 171,2 km. Il campione del mondo regola allo sprint gli altri tre compagni di fuga Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen

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Quinto successo stagionale, 113esimo in carriera, per Tadej Pogačar: dopo Strade Bianche, Sanremo, Fiandre e liegi il campione del mondo trionfa anche nella prima tappa del Giro di Romandia. Dopo il sesto posto nel cronoprologo, il fenomeno sloveno nella prima tappa, 171,2 km da Martigny a Martigny, regola allo sprint i 3 compagni di fuga Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen (scattati a 37 km dall'arrivo insieme a Cepeda, che poi ha perso contatto con il resto degli attaccanti) e conquista anche il primo posto nella classifica generale. Da segnalare il settimo posto nella tappa di oggi e in classifica generale per l'azzurro Tiberi

L'ordine d'arrivo della prima tappa: 

  • 1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 3:56:55
  • 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00
  • 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:00
  • 4 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike 0:00
  • 5 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 0:21
  • 6 HIGUITA Sergio XDS Astana Team 0:21
  • 7 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:21
  • 8 LECERF Junior Soudal Quick-Step 0:21
  • 9 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 0:21
  • 10 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 0:21

La classifica generale: 

  1. Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:00:27
  2. Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:07
  3. Martinez Lenny Bahrain – Victorious 0:16
  4. Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 0:23
  5. Withen Philipsen Albert Lidl – Trek 0:31
  6. Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:32
  7. Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:41
  8. Rordiguez Carlos Ineos Grenadiers 0:41
  9. Plapp Lucas Jayco Alula 0:41
  10. Tuckwell Luke Red Bull-Bora hansgrohe 0:42

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