Implacabile Tadej Pogacar: dopo il sesto posto di ieri nel cronoprologo, lo sloveno trionfa nella prima tappa del Giro di Romandia da Martigny a Martigny di 171,2 km. Il campione del mondo regola allo sprint gli altri tre compagni di fuga Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen
Quinto successo stagionale, 113esimo in carriera, per Tadej Pogačar: dopo Strade Bianche, Sanremo, Fiandre e liegi il campione del mondo trionfa anche nella prima tappa del Giro di Romandia. Dopo il sesto posto nel cronoprologo, il fenomeno sloveno nella prima tappa, 171,2 km da Martigny a Martigny, regola allo sprint i 3 compagni di fuga Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen (scattati a 37 km dall'arrivo insieme a Cepeda, che poi ha perso contatto con il resto degli attaccanti) e conquista anche il primo posto nella classifica generale. Da segnalare il settimo posto nella tappa di oggi e in classifica generale per l'azzurro Tiberi
L'ordine d'arrivo della prima tappa:
- 1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 3:56:55
- 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00
- 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:00
- 4 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike 0:00
- 5 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 0:21
- 6 HIGUITA Sergio XDS Astana Team 0:21
- 7 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:21
- 8 LECERF Junior Soudal Quick-Step 0:21
- 9 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 0:21
- 10 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 0:21
La classifica generale:
- Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:00:27
- Lipowitz Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:07
- Martinez Lenny Bahrain – Victorious 0:16
- Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 0:23
- Withen Philipsen Albert Lidl – Trek 0:31
- Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:32
- Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:41
- Rordiguez Carlos Ineos Grenadiers 0:41
- Plapp Lucas Jayco Alula 0:41
- Tuckwell Luke Red Bull-Bora hansgrohe 0:42