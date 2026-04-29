Quinto successo stagionale, 113esimo in carriera, per Tadej Pogačar: dopo Strade Bianche, Sanremo, Fiandre e liegi il campione del mondo trionfa anche nella prima tappa del Giro di Romandia. Dopo il sesto posto nel cronoprologo, il fenomeno sloveno nella prima tappa, 171,2 km da Martigny a Martigny, regola allo sprint i 3 compagni di fuga Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Jorgen Nordhagen (scattati a 37 km dall'arrivo insieme a Cepeda, che poi ha perso contatto con il resto degli attaccanti) e conquista anche il primo posto nella classifica generale. Da segnalare il settimo posto nella tappa di oggi e in classifica generale per l'azzurro Tiberi