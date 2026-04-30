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Giro d'Italia 2026, Pellizzari: "Mi gasa avere un sogno in comune con gli italiani"

Ciclismo

Pellizzari è pronto a vivere il Giro d'Italia, che inizierà il prossimo 8 maggio, da co-leader del Team Red Bull Bora Hansgrohe: "Arrivo al Giro con compagni fidati e in forma. Il mio sogno è vincerlo, quest'anno quello che viene al di sotto della vittoria andrà bene ma l'ambizione per la carriera è portare a casa la maglia rosa. Darò il massimo: mi gasa avere un sogno comune con il pubblico italiano"

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Manca sempre meno al Giro d'Italia, che prenderà il via il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Per la prima volta in carriera Giulio Pellizzari affronterà la competizione ricoprendo il ruolo di co-leader - insieme a Jai Hindley - del Team Red Bull Bora Hansgrohe. "Il Giro d'Italia è il mio sogno da bambino", ha commentato il 22enne marchigiano a redbull.com. "Ci arrivo con compagni fidati e in forma, consapevole che abbiamo fatto del nostro meglio per preparare l'appuntamento al massimo". La salita è il terreno del classe 2003: "E al Giro non manca mai. Non a caso si dice sia 'la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo'. Già sul Blockhaus, arrivo della settima tappa, capiremo chi può lottare per la maglia rosa e chi no. Anche nelle tappe intermedie, però, non potremo abbassare la guardia".

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"Il mio sogno è vincere il Giro prima o poi"

Come detto, per la prima volta in carrierà Pellizzari ricoprirà il ruolo di co-leader del team insieme a Jai Hindley: "Jai mi dà tanti consigli, lo ammiro per come vive il ciclismo. Oltre a essere un grande atleta è una bella persona. Per supportarci la squadra ha schierato scalatori e aiutanti per la pianura: Giovanni Aleotti e Gianni Moscon saranno i miei angeli custodi". Ma qual è l'obiettivo di Pellizzari? "Divertirmi. Il mio sogno è vincere il Giro prima o poi. Quello che viene al di sotto della vittoria quest'anno andrà bene, ma l'ambizione per la carriera è portare a casa la maglia rosa. Sto lavorando per questo. Darò il massimo, il tifo potrebbe fare la differenza. Mi gasa avere un sogno comune con il pubblico italiano". 

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