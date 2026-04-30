Lo sloveno si è imposto anche nella seconda tappa del Giro di Romandia. Sul traguardo di Vucherens il leader della classifica generale ha battuto allo sprint Godon e Fischer Black. Settimo posto per Davide Toneatti
Tadej Pogacar vince anche le volate di gruppo. Dopo la prima tappa del Giro di Romandia, conquistata in uno sprint ristretto, lo sloveno si è imposto anche nella seconda frazione, la Rue-Vucherens di 173,1 chilometri, tagliando la linea del traguardo davanti al campione nazionale francese Dorian Godon e al neozelandese Finn Fisher-Black. Con questo successo, il campione iridato - che ha vinto 6 volte in 8 giorni di gara nel 2026 - consolida ulteriormente anche la sua maglia gialla di leader della corsa
L'ordine d'arrivo della seconda tappa
- 1-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) 4:08.11
- 2-Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) s.t.
- 3-Finn Fischer Black (NZL, Red Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
- 4-Clement Champoussin (FRA, XDS Astana Team) s.t.
- 5-Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick – Step) s.t.
- 6-Albert Withen Philipsen (DEN, Lidl-Trek) s.t.
- 7-Davide Toneatti (ITA, XDS Astana Team) s.t.
- 8-Yannis Voisard (SUI, Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- 9-Georg Steinhouser (GER, EF Education – EasyPost) s.t.
- 10-Nairo Quintana (COL, Movistar Team) s.t.
La classifica generale
- 1-Tadej Pogacar (SLO, UAE Team Emirates XRG) 8:08.28
- 2-Florian Lipowitz (GER, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:17
- 3-Lenny Martinez (FRA, Bahrain-Victorious) +0:26
- 4-Jorgen Nordhagen (NOR, Team Visma – Lease a bike) +0:33
- 5-Albert Withen Philipsen (DEN, Lidl-Trek) +0:41
- 6-Antonio Tiberi (ITA, Bahrain-Victorious) +0:51
- 7-Carlos Rodrgues (ESP, INEOS Grenadiers) +0:51
- 8-Luke Plapp (AUS, Team Jayco AlUla) +0:51
- 9-Luke Tuckwell (AUS, Red Bull-BORA-hansgrohe) +0:52
- 10-Jefferson Alveiro Cepeda (COL, Movistar Team) +0:52