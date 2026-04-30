Il vincitore del Giro 2019 non sarà al via in questa edizione della Corsa rosa. Carapaz sta ancora recuperando dopo l'intervento per rimuovere una ciste perineale nelle scorse settimane e ha deciso di spostare la sua attenzione sul Tour de France

Dopo i forfait di Almeida e Landa, un altro big ha annunciato la sua assenza dal Giro d'Italia 2026. Non sarà al via infatti Richard Carapaz: l'ecuadoriano della EF Education-EasyPost non ha ancora recuperato al meglio dopo l'operazione per rimuovere una ciste perineale effettuata nelle scorse settimane: "Richie è tornato in sella, pienamente impegnato nel lavoro che lo attende e determinato a tornare nella sua forma migliore per luglio" si legge nel comunicato del suo team che conferma il cambio di obiettivo con il focus sul Tour de France. Carapaz non nasconde l'amarezza: "Trovarmi in questa situazione è frustrante perché ci metti tanta voglia e tempo, ma alla fine ora devo dare priorità alla mia salute e andare avanti”