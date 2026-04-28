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Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto

Ciclismo

Il francese della Ineos Grenadiers vince il cronoprologo del Giro di Romandia: nei 3,2 km Godon ha preceduto  Oliveira e Söderqvist di 6 secondi. Tadej Pogačar sesto a 7 secondi di distacco. Mercoledì 29 aprile la seconda tappa da Martigny a Martigny

La prima tappa del Giro di Romandia va a Dorian Godon della Ineos Grenadiers. Il francese è il più veloce nel brevissimo crono progolo a Villars-sur-Glâne di appena 3 km. Secondo a 6" Oliveira della UAE Team Emirates - XRG, terzo - con lo stesso tempo - Söderqvist della Lidl Trek.. Sesto posto a sette secondi di ritardo il campione del mondo Tadej Pogačar. Mercoledì 29 aprile la seconda tappa da Martigny a Martigny, 170,6 km con diverse salite

L'ordine d'arrivo della crono prologo: 

  • 1  Godon Dorian INEOS Grenadiers 03:35
  • 2  Oliveira Ivo UAE Team Emirates - XRG 00:06
  • 3  Söderqvist Jakob Lidl - Trek 00:06
  • 4  Schmid Mauro Team Jayco AlUla 00:07
  • 5  Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 00:07
  • 6  Pogačar Tadej UAE Team Emirates - XRG 00:07
  • 7  Withen Philipsen Albert Lidl - Trek 00:07
  • 8  Roglič Primož Red Bull - BORA - hansgrohe 00:08
  • 9  Fisher-Black Finn Red Bull - BORA - hansgrohe 00:08
  • 10  Lipowitz Florian Red Bull - BORA - hansgrohe 00:10

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