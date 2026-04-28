Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto

Il francese della Ineos Grenadiers vince il cronoprologo del Giro di Romandia: nei 3,2 km Godon ha preceduto Oliveira e Söderqvist di 6 secondi. Tadej Pogačar sesto a 7 secondi di distacco. Mercoledì 29 aprile la seconda tappa da Martigny a Martigny
La prima tappa del Giro di Romandia va a Dorian Godon della Ineos Grenadiers. Il francese è il più veloce nel brevissimo crono progolo a Villars-sur-Glâne di appena 3 km. Secondo a 6" Oliveira della UAE Team Emirates - XRG, terzo - con lo stesso tempo - Söderqvist della Lidl Trek.. Sesto posto a sette secondi di ritardo il campione del mondo Tadej Pogačar. Mercoledì 29 aprile la seconda tappa da Martigny a Martigny, 170,6 km con diverse salite
L'ordine d'arrivo della crono prologo:
- 1 Godon Dorian INEOS Grenadiers 03:35
- 2 Oliveira Ivo UAE Team Emirates - XRG 00:06
- 3 Söderqvist Jakob Lidl - Trek 00:06
- 4 Schmid Mauro Team Jayco AlUla 00:07
- 5 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 00:07
- 6 Pogačar Tadej UAE Team Emirates - XRG 00:07
- 7 Withen Philipsen Albert Lidl - Trek 00:07
- 8 Roglič Primož Red Bull - BORA - hansgrohe 00:08
- 9 Fisher-Black Finn Red Bull - BORA - hansgrohe 00:08
- 10 Lipowitz Florian Red Bull - BORA - hansgrohe 00:10