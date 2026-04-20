Tommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a Innsbruck. Il toscano del Team UKYO si è imposto allo sprint precedendo il britannico Tom Pidcock e diventando anche leader della classifica generale. Martedì si torna in Italia con la seconda frazione Telfs-Val Martello

Parla italiano la prima tappa del Tour of the Alps 2026. A vincere la frazione inaugurale, con partenza e arrivo a Innsbruck di 144 km è stato infatti Tommaso Dati. Il 23enne del Team UKYO ha infatti preceduto allo sprint un rivale di lusso come Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Terza piazza per Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), quarto Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta). Il toscano, che in questa stagione si era già imposto in una tappa della Settimana Coppi & Bartali, è così anche il nuovo leader della classifica generale. Martedì è in programma la seconda frazione, Telfs-Val Martello di 147,5 km.