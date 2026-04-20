Tour of the Alps 2026, Tommaso Dati vince la 1^ tappa: Pidcock battuto allo sprinttour of the alps
Tommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a Innsbruck. Il toscano del Team UKYO si è imposto allo sprint precedendo il britannico Tom Pidcock e diventando anche leader della classifica generale. Martedì si torna in Italia con la seconda frazione Telfs-Val Martello
Parla italiano la prima tappa del Tour of the Alps 2026. A vincere la frazione inaugurale, con partenza e arrivo a Innsbruck di 144 km è stato infatti Tommaso Dati. Il 23enne del Team UKYO ha infatti preceduto allo sprint un rivale di lusso come Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Terza piazza per Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), quarto Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta). Il toscano, che in questa stagione si era già imposto in una tappa della Settimana Coppi & Bartali, è così anche il nuovo leader della classifica generale. Martedì è in programma la seconda frazione, Telfs-Val Martello di 147,5 km.
Tour of the Alps, l'ordine d'arrivo della 1^ tappa
- Tommaso Dati (Team UKYO) 3:21:35
- Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta) s.t.
- Federico Iacomoni (Team UKYO) s.t.
- Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) s.t.
- Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) s.t.
- Leonardo Vesco (Italia) s.t.
- Sean Quinn (EF Education - EasyPost) s.t.
- Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) s.t.