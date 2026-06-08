Anthon Charmig ha conquistato la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), 234.3 km da Saint-Martin-Le-Vinoux a Le Puy-en-Velay. Il danese della Uno-X Mobility è arrivato il solitaria, precedendo di 41'' Renard-Haquin e Van Mechelen. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, che ha visto tra i protagonisti Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Raul Garcia Pierna (Movistar), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Jordan Jegat (Total Energies), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Clément Braz Afonso (Gorupama-FDJUnited), e Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL). Nonostante le condizioni meteo variabili (dal sole alla pioggia e al freddo), i fuggitivi sono riusciti a rimbalzare il tentativo di rimonta del peloton. Sulla Côte de Saint-Vida arriva l'attacco di Charmig, che arriva così in solitaria al traguardo di Le Puy-en-Velay. Il gruppo della maglia gialla guidato da Alex Baudin (EF Ecuational EasyPost) chiude con oltre 3' di ritardo: con il francese anche gli altri 'big' Del Toro, Ayuso e Seixas. Primo italiano è Simone Velasco, 13°. Martedì è in programma la terza frazione, una cronosquadre di 28.4 km a Perreux che darà sicuramente uno scossone alla classifica generale.

Approfondimento Auvergne-Rhone Alpes, Baudin vince la 1^ tappa