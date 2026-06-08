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Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Charmig vince la 2^ tappa. Baudin maglia gialla

Ciclismo

Anthon Charmig (Uno-X Mobility) si impone nella 2^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, con arrivo a Le Puy-en-Velay. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) resta in testa alla classifica generale. Martedì è in programma la terza frazione, una cronosquadre di 28.4 km a Perreux

TOUR DE FRANCE 2026: TAPPE E PERCORSO

Anthon Charmig ha conquistato la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), 234.3 km da Saint-Martin-Le-Vinoux a Le Puy-en-Velay. Il danese della Uno-X Mobility è arrivato il solitaria, precedendo di 41'' Renard-Haquin  e Van Mechelen. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, che ha visto tra i protagonisti Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Raul Garcia Pierna (Movistar), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Jordan Jegat (Total Energies), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Clément Braz Afonso (Gorupama-FDJUnited), e Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL). Nonostante le condizioni meteo variabili (dal sole alla pioggia e al freddo), i fuggitivi sono riusciti a rimbalzare il tentativo di rimonta del peloton. Sulla Côte de Saint-Vida arriva l'attacco di Charmig, che arriva così in solitaria al traguardo di Le Puy-en-Velay. Il gruppo della maglia gialla guidato da Alex Baudin (EF Ecuational EasyPost) chiude con oltre 3' di ritardo: con il francese anche gli altri 'big' Del Toro, Ayuso e Seixas. Primo italiano è Simone Velasco, 13°. Martedì è in programma la terza frazione, una cronosquadre di 28.4 km a Perreux che darà sicuramente uno scossone alla classifica generale. 

Approfondimento

Auvergne-Rhone Alpes, Baudin vince la 1^ tappa

L'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  1. Anthon Charmig (UNO-X MOBILITY) in 05h 40' 29"
  2. Henri François Renard Haquin (TEAM PICNIC POSTNL) + 00' 41"
  3. Vlad van Mechelen (BAHRAIN VICTORIOUS) + 00' 41"
  4. Raul Garcia Pierna (MOVISTAR TEAM) + 00' 43"
  5. Clément Braz Afonso (GROUPAMA-FDJ UNITED) + 00' 44"

La classifica generale

  1. Alex Baudin (EF Ecuational EasyPost) 09h 27' 40"
  2. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) +0:32
  3. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
  4. Lèo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
  5. Ben Tulett (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) s.t.

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