Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Tour of the Alps 2026, Pellizzari vince la 2^ tappa ed è nuovo leader

tour of the alps
X- Tour of the Alps

Giulio Pellizzari ha vinto la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147,5 km con partenza da Telfs, in Tirolo, e arrivo a Val Martello, in Alto Adige. Il 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe ha preceduto in volata Arensman e Gaffuri, conquistando anche la vetta della classifica generale. 12° il 43enne Pozzovivo, alla sua prima corsa dopo il ritiro del 2024. Mercoledì la terza frazione, 175,1 chilometri da Laces ad Arco

Giulio Pellizzari ha conquistato la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147.5 km da Telfs a Val Martello, in Alto Adige. La gara rientra in Italia ed è ancora colorata di azzurro dopo il successo di lunedì di Tommaso Dati. Splendida l'azione del 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe, che ha dimostrato di avere una gamba notevole, aiutato dal compagno 19enne Lorenzo Finn, autore di un lavoro splendido. Tappa caratterizzata dalla lunga fuga di Mattia Gaffuri, ripreso solo sulla salita finale di Val Martello, con una pendenza media dell’8%, dal gruppo dei migliori, che vede Bernal, Arensman, Finn e Pellizzari. Rientra anche Vlasov, si arriva così allo sprint dove il 2003 marchigiano vince in volata la sua seconda corsa in carriera dopo la tappa alla Vuelta 2025. 12° il 43enne Domenico Pozzovivo, che tornava alle corse dopo il ritiro. Pellizzari conquista anche la maglia di leader della classifica generale davanti ad Arensman (+4'') e Gaffuri (+6'').   

Pozzovivo super: 12° a 43 anni!

Domenico Pozzovivo ha chiuso con i migliori la tappa di Val Martello, 12° ad appena 19'' dal vincitore Pellizzari. Il lucano, 43 anni, tornava in corsa al Tour of the Alps dopo un anno e mezzo di stop. Al termine del Lombardia 2024 aveva infatti annunciato il ritiro dal ciclismo, prima di ripensarci e tornare in gruppo con la maglia della Solution Tech-Nippo Rali. Una scelta azzeccata, visto il rendimento di queste prime tappe.  

Tour of the Alps, l'ordine d'arrivo della 2^ tappa

  • 1 PELLIZZARI Giulio - Red Bull - BORA - hansgrohe 3:28:17
  • 2 ARENSMAN Thymen - INEOS Grenadiers 0:00
  • 3 GAFFURI Mattia - Team Picnic PostNL 0:00
  • 4 BERNAL Egan - INEOS Grenadiers 0:00
  • 5 VLASOV Aleksandr - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:00
  • 6 FINN Lorenzo - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:03
  • 7 RONDEL Mathys - Tudor Pro Cycling Team 0:09
  • 8 HARPER Chris - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:19
  • 9 TOLIO Alex -- Bardiani CSF 7 Saber 0:19
  • 10 STORER Michael  - Tudor Pro Cycling Team 0:19

Tour of the Alps, la classifica generale

  • 1 PELLIZZARI Giulio - Red Bull - BORA - hansgrohe 6:49:42
  • 2 ARENSMAN Thymen - INEOS Grenadiers 0:04
  • 3 GAFFURI Mattia - Team Picnic PostNL 0:06
  • 4 VLASOV Aleksandr - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:10
  • 5 BERNAL Egan - INEOS Grenadiers st
  • 6 FINN Lorenzo - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:13
  • 7 RONDEL Mathys - Tudor Pro Cycling Team 0:19
  • 8 OMRZEL Jakob - Bahrain - Victorious 0:29
  • 9 HARPER Chris - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team st
  • 10 TOLIO Alex Bardiani -- CSF 7 Saber st

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Il Lombardia parte da Bergamo: Pogacar ci sarà?

Ciclismo

Presentato oggi presso l'Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni a Bergamo il Weekend de Il...

Pellizzari vince la 2^ tappa: è nuovo leader

tour of the alps

Giulio Pellizzari ha vinto la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147,5 km con partenza da...

Evenepoel, niente Freccia-Vallone: obiettivo Liegi

Ciclismo

Dopo il trionfo di domenica all'Amstel Gold Race, Remco Evenepoel non sarà al via della Freccia...

Dati vince 1^ tappa: Pidcock battuto allo sprint

tour of the alps

Tommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a...

Amstel Gold Race, Evenepoel vince in volata

Ciclismo

Remco Evenepoel ha vinto l’edizione 2026 dell’Amstel Gold Race. Il belga ha avuto la meglio allo...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS