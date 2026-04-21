Giulio Pellizzari ha vinto la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147,5 km con partenza da Telfs, in Tirolo, e arrivo a Val Martello, in Alto Adige. Il 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe ha preceduto in volata Arensman e Gaffuri, conquistando anche la vetta della classifica generale. 12° il 43enne Pozzovivo, alla sua prima corsa dopo il ritiro del 2024. Mercoledì la terza frazione, 175,1 chilometri da Laces ad Arco

Giulio Pellizzari ha conquistato la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147.5 km da Telfs a Val Martello, in Alto Adige. La gara rientra in Italia ed è ancora colorata di azzurro dopo il successo di lunedì di Tommaso Dati. Splendida l'azione del 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe, che ha dimostrato di avere una gamba notevole, aiutato dal compagno 19enne Lorenzo Finn, autore di un lavoro splendido. Tappa caratterizzata dalla lunga fuga di Mattia Gaffuri, ripreso solo sulla salita finale di Val Martello, con una pendenza media dell’8%, dal gruppo dei migliori, che vede Bernal, Arensman, Finn e Pellizzari. Rientra anche Vlasov, si arriva così allo sprint dove il 2003 marchigiano vince in volata la sua seconda corsa in carriera dopo la tappa alla Vuelta 2025. 12° il 43enne Domenico Pozzovivo, che tornava alle corse dopo il ritiro. Pellizzari conquista anche la maglia di leader della classifica generale davanti ad Arensman (+4'') e Gaffuri (+6'').