Tour of the Alps 2026, Pellizzari vince la 2^ tappa ed è nuovo leadertour of the alps
Giulio Pellizzari ha vinto la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147,5 km con partenza da Telfs, in Tirolo, e arrivo a Val Martello, in Alto Adige. Il 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe ha preceduto in volata Arensman e Gaffuri, conquistando anche la vetta della classifica generale. 12° il 43enne Pozzovivo, alla sua prima corsa dopo il ritiro del 2024. Mercoledì la terza frazione, 175,1 chilometri da Laces ad Arco
Giulio Pellizzari ha conquistato la 2^ tappa del Tour of the Alps, 147.5 km da Telfs a Val Martello, in Alto Adige. La gara rientra in Italia ed è ancora colorata di azzurro dopo il successo di lunedì di Tommaso Dati. Splendida l'azione del 22enne della Red Bull - BORA - hansgrohe, che ha dimostrato di avere una gamba notevole, aiutato dal compagno 19enne Lorenzo Finn, autore di un lavoro splendido. Tappa caratterizzata dalla lunga fuga di Mattia Gaffuri, ripreso solo sulla salita finale di Val Martello, con una pendenza media dell’8%, dal gruppo dei migliori, che vede Bernal, Arensman, Finn e Pellizzari. Rientra anche Vlasov, si arriva così allo sprint dove il 2003 marchigiano vince in volata la sua seconda corsa in carriera dopo la tappa alla Vuelta 2025. 12° il 43enne Domenico Pozzovivo, che tornava alle corse dopo il ritiro. Pellizzari conquista anche la maglia di leader della classifica generale davanti ad Arensman (+4'') e Gaffuri (+6'').
Pozzovivo super: 12° a 43 anni!
Domenico Pozzovivo ha chiuso con i migliori la tappa di Val Martello, 12° ad appena 19'' dal vincitore Pellizzari. Il lucano, 43 anni, tornava in corsa al Tour of the Alps dopo un anno e mezzo di stop. Al termine del Lombardia 2024 aveva infatti annunciato il ritiro dal ciclismo, prima di ripensarci e tornare in gruppo con la maglia della Solution Tech-Nippo Rali. Una scelta azzeccata, visto il rendimento di queste prime tappe.
Tour of the Alps, l'ordine d'arrivo della 2^ tappa
- 1 PELLIZZARI Giulio - Red Bull - BORA - hansgrohe 3:28:17
- 2 ARENSMAN Thymen - INEOS Grenadiers 0:00
- 3 GAFFURI Mattia - Team Picnic PostNL 0:00
- 4 BERNAL Egan - INEOS Grenadiers 0:00
- 5 VLASOV Aleksandr - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:00
- 6 FINN Lorenzo - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:03
- 7 RONDEL Mathys - Tudor Pro Cycling Team 0:09
- 8 HARPER Chris - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:19
- 9 TOLIO Alex -- Bardiani CSF 7 Saber 0:19
- 10 STORER Michael - Tudor Pro Cycling Team 0:19
Tour of the Alps, la classifica generale
- 1 PELLIZZARI Giulio - Red Bull - BORA - hansgrohe 6:49:42
- 2 ARENSMAN Thymen - INEOS Grenadiers 0:04
- 3 GAFFURI Mattia - Team Picnic PostNL 0:06
- 4 VLASOV Aleksandr - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:10
- 5 BERNAL Egan - INEOS Grenadiers st
- 6 FINN Lorenzo - Red Bull - BORA - hansgrohe 0:13
- 7 RONDEL Mathys - Tudor Pro Cycling Team 0:19
- 8 OMRZEL Jakob - Bahrain - Victorious 0:29
- 9 HARPER Chris - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team st
- 10 TOLIO Alex Bardiani -- CSF 7 Saber st