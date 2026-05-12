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Giro d'Italia, la 4^ tappa in diretta live

live Ciclismo

A cura di Alfredo Corallo

Dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, il Giro riparte dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km con l'unica asperità rappresentata dal Cozzo Tunno, salita di 14,5 km al 5,9% di pendenza media. Vedremo se i velocisti riusciranno a ritagliarsi spazio per la terza volata in questa corsa rosa. Il racconto della tappa e tutte le news minuto per minuto

IL PERCORSO - LE CLASSIFICHE - L'ALBO D'ORO

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Giro d'Italia, tutto quello che devi sapere:

LIVE

Gli scalatori: Sevilla in maglia azzurra

  1. Diego Pablo Sevilla - 42 punti
  2. Manuele Tarozzi - 12 punti
  3. Jonas Vingegaard - 9 punti
  4. Mirco Maestri - 8 punti
  5. Alessandro Tonelli - 6 punti

La video presentazione della tappa di oggi

La classifica a punti: Magnier in cicliamino

  1. Paul Magnier - 105 punti
  2. Jonathan Milan - 64 punti
  3. Tobias Lund Andersen - 42 punti
  4. Madis Mihkels - 32 punti
  5. Diego Pablo Sevilla - 28 punti

Classifica generale: Silva riparte in maglia rosa da Catanzaro

  1. Guillermo Thomas Silva- 13:10:05
  2. Florian Stork a 0:04
  3. Egan Bernal a 0:04
  4. Thymen Arensman a 0:06
  5. Giulio Ciccone a 0:06
  6. Jan Christen a 0:10
  7. Martin Tjotta a 0:10
  8. Johannes Kulset a 0:10
  9. Enric Mas a 0:10
  10. Lennert van Eetvelt a 0:10

Le classifiche

Facciamo il punto sulle classifiche dopo i tre giorni in Bulgaria. La sorpresa uruguaiana Silva resta in maglia rosa

Le classifiche del Giro d'Italia 2026

Le classifiche del Giro d'Italia 2026

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Il Giro riparte dalla Calabria

Dopo la partenza e le tre tappe in Bulgaria, e il lunedì di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Calabria con la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Qui tutti gli aggiornamenti sulla corsa minuto per minuto. Buon Giro a tutti!

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