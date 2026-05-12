Dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, il Giro riparte dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km con l'unica asperità rappresentata dal Cozzo Tunno, salita di 14,5 km al 5,9% di pendenza media. Vedremo se i velocisti riusciranno a ritagliarsi spazio per la terza volata in questa corsa rosa. Il racconto della tappa e tutte le news minuto per minuto
in evidenza
Giro d'Italia, tutto quello che devi sapere:
Gli scalatori: Sevilla in maglia azzurra
- Diego Pablo Sevilla - 42 punti
- Manuele Tarozzi - 12 punti
- Jonas Vingegaard - 9 punti
- Mirco Maestri - 8 punti
- Alessandro Tonelli - 6 punti
La video presentazione della tappa di oggi
La classifica a punti: Magnier in cicliamino
- Paul Magnier - 105 punti
- Jonathan Milan - 64 punti
- Tobias Lund Andersen - 42 punti
- Madis Mihkels - 32 punti
- Diego Pablo Sevilla - 28 punti
Classifica generale: Silva riparte in maglia rosa da Catanzaro
- Guillermo Thomas Silva- 13:10:05
- Florian Stork a 0:04
- Egan Bernal a 0:04
- Thymen Arensman a 0:06
- Giulio Ciccone a 0:06
- Jan Christen a 0:10
- Martin Tjotta a 0:10
- Johannes Kulset a 0:10
- Enric Mas a 0:10
- Lennert van Eetvelt a 0:10
Le classifiche
Facciamo il punto sulle classifiche dopo i tre giorni in Bulgaria. La sorpresa uruguaiana Silva resta in maglia rosa
Le classifiche del Giro d'Italia 2026Vai al contenuto
Il Giro riparte dalla Calabria
Dopo la partenza e le tre tappe in Bulgaria, e il lunedì di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Calabria con la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Qui tutti gli aggiornamenti sulla corsa minuto per minuto. Buon Giro a tutti!