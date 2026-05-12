Dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, il Giro riparte dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km con l'unica asperità rappresentata dal Cozzo Tunno, salita di 14,5 km al 5,9% di pendenza media. Vedremo se i velocisti riusciranno a ritagliarsi spazio per la terza volata in questa corsa rosa. Il racconto della tappa e tutte le news minuto per minuto

IL PERCORSO - LE CLASSIFICHE - L'ALBO D'ORO