Si è concluso nel peggiore dei modi il Tour of the Alps per Lorenzo Finn: la giovane speranza del ciclismo azzurro è rimasto coinvolto nella maxi-caduta avvenuta dopo pochi chilometri della 3^ tappa, da Latsch/Laces ad Arco di Trento. Finn ha riportato una frattura al polso. La caduta ha interessato circa 30 atleti. Sono stati comunicati anche i ritiri di Damien Howson, Lorenzo Nespoli, Victor Langellotti, Felix Engelhardt e Daniel Federspiel

E' finito dopo pochi chilometri della 3^ tappa il Tour of the Alps di Lorenzo Finn. La giovane stella del ciclismo azzurro è stato coinvolto in una maxi-caduta in avvio della frazione partita da Latsch/Laces e diretta ad Arco di Trento. Finn ha subito accusato dolori a una mano e al polso; trasportato in ospedale per accertamenti, gli è stata diagnosticata una frattura al polso. Finn ovviamente si è ritirato dalla gara. La corsa è stata fermata per una ventina di minuti per permettere le cure ai ciclisi coinvolti, prima di ripartire. Sei i ritirati: Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), Felix Engelhardt (Jayco Alula), Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Telecom Fort), Daniel Federspiel (Austria) e Damien Howson (Pinarello-Q36.5). A riportare gli infortuni più seri sarebbero stati Nespoli (gomito) ed Engelhardt, per il quale si parla di possibile commozione cerebrale. Finn aveva terminato martedì la 2^ tappa in 6^ posizione, restando costantemente a contatto con i migliori.