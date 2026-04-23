A Trento il tedesco Lennart Jasch si impone nella quarta tappa del Tour of the Alps, al termine di un'azione solitaria partita sull'ultima salita, a Povo. Alle spalle di Jasch si sono piazzati Sobrero e Iacomoni. In classifica generale Pellizzari resta leader con 4 secondi di margine su Arensman e Bernal. Venerdì la 5^ tappa, da Trento a Bolzano

Lennart Jasch mette la sua firma sulla quarta tappa del Tour of the Alps, con arrivo a Trento, conquistando una meritatissima vittoria. Il venticinquenne tedesco della Tudor, dopo aver partecipato alla fuga che ha caratterizzato la frazione gestendo la situazione senza forzare, ha effettuato un primo tentativo di fuga sulla salita di Sant'Agnese, per poi riprovarci sull’ultima rampa, quella di Povo. Nel finale ha resistito al rientro del gruppetto degli uomini di classifica centrando il successo. Alle spalle di Jansch ecco Matteo Sobrero (Lidl Trek) e Federico Iacomoni (Team Ukyo). La classifica generale resta immutata nelle posizioni di vertice: Giulio Pellizzari, protagonista di una interessante azione nelle fasi conclusive, resta al comando con 4 secondi di margine su Arensman e Bernal, che ha rosicchiato 2 secondi di abbuono. Venerdì con la 5^ e ultima tappa, sul traguardo di Bolzano, si deciderà la lotta per la maglia di leader, che resta apertissima.