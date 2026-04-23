Tour of the Alps, Jasch vince la quarta tappa. Pellizzari leadertour of the alps
A Trento il tedesco Lennart Jasch si impone nella quarta tappa del Tour of the Alps, al termine di un'azione solitaria partita sull'ultima salita, a Povo. Alle spalle di Jasch si sono piazzati Sobrero e Iacomoni. In classifica generale Pellizzari resta leader con 4 secondi di margine su Arensman e Bernal. Venerdì la 5^ tappa, da Trento a Bolzano
Lennart Jasch mette la sua firma sulla quarta tappa del Tour of the Alps, con arrivo a Trento, conquistando una meritatissima vittoria. Il venticinquenne tedesco della Tudor, dopo aver partecipato alla fuga che ha caratterizzato la frazione gestendo la situazione senza forzare, ha effettuato un primo tentativo di fuga sulla salita di Sant'Agnese, per poi riprovarci sull’ultima rampa, quella di Povo. Nel finale ha resistito al rientro del gruppetto degli uomini di classifica centrando il successo. Alle spalle di Jansch ecco Matteo Sobrero (Lidl Trek) e Federico Iacomoni (Team Ukyo). La classifica generale resta immutata nelle posizioni di vertice: Giulio Pellizzari, protagonista di una interessante azione nelle fasi conclusive, resta al comando con 4 secondi di margine su Arensman e Bernal, che ha rosicchiato 2 secondi di abbuono. Venerdì con la 5^ e ultima tappa, sul traguardo di Bolzano, si deciderà la lotta per la maglia di leader, che resta apertissima.
L'ordine di arrivo:
- 1-Lennart Jasch (GER, Tudor Pro Cycling Team) 4:28.06
- 2-Matteo Sobrero (ITA, Lidl-Trek) +0:10
- 3-Federico Iacomoni (ITA, Team UKYO) +0:11
- 4-Florian Stork (GER, Tudor Pro Cycling Team) +0:20
- 5-Thymen Arensman (NED, INEOS Grenadiers) s.t.
- 6-Aleksandr Vlasov (RED Bull-BORA-hansgrohe) s.t.
- 7-Tom Pidcock (GBR, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 8-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain – Victorious) s.t.
- 9-Embret Svestad-Bardseng (NOR, INEOS Grenadiers) s.t.
- 10-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) s.t.
La classifica generale:
- 1-Giulio Pellizzari (ITA, Red Bull-BORA-hansgrohe) 15:41.32
- 2-Thymen Arensman (NED, INEOS Grenadiers) +0:04
- 3-Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers) s.t.
- 4-Aleksandr Vlasov (RED Bull-BORA-hansgrohe) +0:06
- 5-Mattia Gaffuri (ITA, Team Picnic PostNL) +0:15
- 6-Mathys Rondel (FRA, Tudor Pro Cycling Team) +0:19
- 7-Jakob Omrzel (SLO, Bahrain – Victorious) +0:29
- 8-Chris Harper (AUS, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
- 9-Alex Tolio (ITA, Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
- 10-Michael Storer (AUS, Tudor Pro Cycling Team) s.t.