A 43 anni Domenico Pozzovivo - tornato all'attività professionistica la scorsa settimana, dopo 1 anno e mezzo senza corse - ha conquistato il terzo posto nel Giro dell'Appennino alle spalle di Crescioli e Pesenti

Domenico Pozzovivo senza tempo: a 43 anni conquista il terzo posto nel Giro dell'Appennino. Il corridore - nato a Policoro il 30 novembre 1982 - era tornato all'attività agonistica da professionista al Tour of the Alps la scorsa settimana (14° in classifica generale, sfiorando una clamorosa Top 10), dopo un anno e mezzo senza corse. Nella gara disputata domenica 26 aprile con partenza da Novi Ligure e arrivo a Genova (198.5 km) Pozzovivo ha chiuso alle spalle di Ludovico Crescioli e Thomas Pesenti, entrambi del Team Polti VisitMalta. Curiosità: il 43enne lucano è anche uno dei coach di un altro quarantenne che non si arrende nel mondo dello sport, Alex Schwazer (41 anni) che ha appena stabiito il record italiano nella maratona di marcia.