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Giro d'Italia, la 10^ tappa a cronometro da Viareggio a Massa: percorso e altimetria

giro d'italia

In questo lunedì la seconda giornata di riposo al Giro d'Italia, dopo le fatiche della domenica con la 9^ tappa vinta da Vingegaard a Corno alle Scale. Il Giro riparte domani, martedì 19 maggio, con l'unica frazione a cronometro: la 10^ tappa da Viareggio a Massa. Il percorso e cosa aspettarci

GIRO D'ITALIA 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE

Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe del Blockhaus, dei muri marchigiani e di Corno alle Scale, il Giro d'Italia 2026 si prende la seconda giornata di riposo. Un lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di martedì, l'unica frazione contro il tempo di questo Giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con il nostro Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa a Eulalio.

La crono tabella: 

  • Partenza primo corridore: 13.15
  • Arrivo ultimo corridore: 17-15

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