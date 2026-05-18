Giro d'Italia, la 10^ tappa a cronometro da Viareggio a Massa: percorso e altimetriagiro d'italia
In questo lunedì la seconda giornata di riposo al Giro d'Italia, dopo le fatiche della domenica con la 9^ tappa vinta da Vingegaard a Corno alle Scale. Il Giro riparte domani, martedì 19 maggio, con l'unica frazione a cronometro: la 10^ tappa da Viareggio a Massa. Il percorso e cosa aspettarci
GIRO D'ITALIA 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE
Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe del Blockhaus, dei muri marchigiani e di Corno alle Scale, il Giro d'Italia 2026 si prende la seconda giornata di riposo. Un lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di martedì, l'unica frazione contro il tempo di questo Giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con il nostro Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa a Eulalio.
La crono tabella:
- Partenza primo corridore: 13.15
- Arrivo ultimo corridore: 17-15