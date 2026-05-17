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Giro d'Italia, la 9^ tappa da Cervia a Corno alle Scale: percorso e altimetria

Ciclismo

Una tappa che può avere conseguenze rilevanti sulla classifica generale. Due le salite impegnative: la Querciola, dopo 167 km, e l'arrivo in salita ai 1471 metri di Corno alle Scale, con gli ultimi 12 chilometri tutti di ascesa, con pendenze intorno al 10%. C'è spazio per una fuga nella parte iniziale e per attacchi coraggiosi nel finale, ci sarà da divertirsi

TAPPE E VINCITORI - CLASSIFICA

La 9^ tappa del Giro, di 184 km da Cervia a Corno alle Scale, potrebbe portare numerose novità nella classifica generale. E' una frazione in cui si partirà abbastanza velocemente, su un percorso pianeggiante e non si può escludere una partecipazione a una fuga nutrita nella prima fase. Poi si prende la Porrettana e da Silla si comincia a salire. A 30 km dal traguardo si scala la Querciola, 11 km e mezzo con pendenze fino al 15%. Poi gli ultimi 12 km tutti in salita, con tante curve e tornanti. Gli ultimi strappi verso Corno alle Scale propongono una media del 10% con punte del 15%. 

9A TAPPA

Gli orari della nona tappa

  • Partenza neutralizzata: 12.35
  • Partenza dal km 0: 12.50
  • Red Bull km*: 16.33-16.56
  • Arrivo: 17.00-17.27

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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