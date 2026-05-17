Una tappa che può avere conseguenze rilevanti sulla classifica generale. Due le salite impegnative: la Querciola, dopo 167 km, e l'arrivo in salita ai 1471 metri di Corno alle Scale, con gli ultimi 12 chilometri tutti di ascesa, con pendenze intorno al 10%. C'è spazio per una fuga nella parte iniziale e per attacchi coraggiosi nel finale, ci sarà da divertirsi

La 9^ tappa del Giro, di 184 km da Cervia a Corno alle Scale, potrebbe portare numerose novità nella classifica generale. E' una frazione in cui si partirà abbastanza velocemente, su un percorso pianeggiante e non si può escludere una partecipazione a una fuga nutrita nella prima fase. Poi si prende la Porrettana e da Silla si comincia a salire. A 30 km dal traguardo si scala la Querciola, 11 km e mezzo con pendenze fino al 15%. Poi gli ultimi 12 km tutti in salita, con tante curve e tornanti. Gli ultimi strappi verso Corno alle Scale propongono una media del 10% con punte del 15%.