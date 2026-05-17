Dopo i muri marchigiani un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. Si parte da Cervia e si arriva a Corno alle Scale, con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. Tutti gli aggiornamenti e le news sulla tappa in tempo reale
GIRO D'ITALIA 2026: PERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE
in evidenza
Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere:
170 km all'arrivo
I tre attaccanti hanno ora quasi 30 secondi di vantaggio. Nel gruppo continuano i tentativi di inserimento nella fuga ma il gruppo risponde puntualmente per ora
Gruppo molto allungato
Il gruppo è molto allungato in testa, la Lidl-Trek continua nei tentativi con Walscheid che prova ripetutamente a lanciare Ciccone
Le immagini del via ufficiale al Km 0
Al Giro non possono mancare i fenicotteri...rosa
175 km all'arrivo
I tre attaccanti hanno preso un vantaggio di 23 secondi
I tre attaccanti:
- Lorenzo Milesi (Movistar Team)
- Davide Ballerini (XDS Astana Team)
- Edward Planckaert (Alpecin - Premier Tech)
Ciccone resta attivo
La Lidl-Trek attiva davanti al gruppo, con Ciccone che sembra avere tutta l'intenzione di infilarsi in una fuga
L'attacco dei tre
Milesi, Ballerini e Planckaert sono i tre davanti, ma dietro la situazione è piuttosto movimentata
180 km al traguardo
Ora ci provano tre corridori, che hanno preso qualche metro di vantaggio sul gruppo
Il gruppo risponde subito a questo primo attacco
Il gruppo risponde subito al primo attacco di giornata. In questa fase continuano scatti e controscatti, in attesa della fuga giusta
Ci prova Ciccone
Giulio Ciccone ci prova subito e si infila in un gruppetto di attaccanti con il compagno di squadra Walscheid
Via ufficiale alla gara
Superato il Km 0, via ufficiale alla tappa di oggi, subito i primi classici scatti
Sarà subito fuga?
Una delle possibilità della tappa di oggi è che parta subito una fuga da lontano
Le immagini da Cervia: quanto pubblico a bordo strada!
Ci si avvicina al km 0
Manca ormai pochissimo al via ufficiale della corsa
Le immagini della partenza da Cervia
Partiti!
Il gruppo ha lasciato la partenza, in testa come sempre le maglie dei leader delle classifiche. Ora 8 km di trasferimento prima del via ufficiale al Km 0
Sole a Cervia, tra pochissimo si parte
A Cervia solita cornice di grande pubblico per la partenza, si parte
Gli ultimi 3 km saranno davvero impegnativi
La salita di Corno alle Scale sarà durissima nei 3 chilometri finali con pendenze davvero impegnativa, con punte massime del 15%
Eulalio: "Sto migliorando, obiettivo tenere la maglia"
"Sto bene, sto migliorando giorno dopo giorno e posso migliorare ancora. Vediamo come va oggi. Vedremo cosa potrò fare nel finale, cercherò di tenere la maglia rosa"
Manca pochissimo al via da Cervia
Poco più di dieci minuti al via della corsa da Cervia, poi qualche classico chilometro di passerella prima del Km 0
Alla scoperta del percorso e dei paesaggi della tappa
Il meteo
All'arrivo a Corno alle Scale non è prevista pioggia, solo qualche nuvola. La temperatura sarà invece piuttosto bassa intorno ai 9 gradi
Domani giorno di riposo, martedì la crono
Dopo le fatiche di Corno alle Scale, domani giorno di riposo per il Giro d'Italia. Si ripartirà poi martedì 19 maggio con la frazione a cronometro da Viareggio a Massa, 42 km interamente pianeggianti e adatti agli specialisti, con il nostro Ganna in pole per una vittoria di tappa. Sarà però un'altra frazione decisiva per gli uomini di classifica
I dettagli delle salite: Corno alle Scale
I dettagli delle salite: la Querciola
Qualche immagine dal foglio firma a Cervia
La video presentazione della tappa
L'altimetria della 9^ tappa:
La crono tabella di oggi:
- Partenza neutralizzata: 12.35
- Partenza dal km 0: 12.50
- Red Bull km*: 16.33-16.56
- Arrivo: 17.00-17.27
L'omaggio del Giro a "Bangaranga"
La Grande Partenza del Giro quest'anno è stata in Bulgaria. E non poteva quindi mancare un omaggio della corsa rosa alla vincitrice dell'Eurovision, l'artista bulgara Dara che ha trionfato con "Bangaranga"
Come sarà la frazione di oggi
La 9^ tappa del Giro, di 184 km da Cervia a Corno alle Scale, potrebbe portare numerose novità nella classifica generale. E' una frazione in cui si partirà abbastanza velocemente, su un percorso pianeggiante e non si può escludere una partecipazione a una fuga nutrita nella prima fase. Poi si prende la Porrettana e da Silla si comincia a salire. A 30 km dal traguardo si scala la Querciola, 11 km e mezzo con pendenze fino al 15%. Poi gli ultimi 12 km tutti in salita, con tante curve e tornanti. Gli ultimi strappi verso Corno alle Scale propongono una media del 10% con punte del 15%.
La tappa di oggi: si sale a Corno alle Scale
Una tappa che può avere conseguenze rilevanti sulla classifica generale. Due le salite impegnative: la Querciola, dopo 167 km, e l'arrivo in salita ai 1471 metri di Corno alle Scale, con gli ultimi 12 chilometri tutti di ascesa, con pendenze intorno al 10%. C'è spazio per una fuga nella parte iniziale e per attacchi coraggiosi nel finale, ci sarà da divertirsi
Giro d'Italia, oggi la nona tappa: si sale da Cervia a Corno alle ScaleVai al contenuto
I partecipanti: ieri il ritiro di Fabio Christen
Ieri caduta e duro colpo alla spalla per Fabio Christen, che è stato costretto al ritiro: qui tutti i partecipanti e i ritirati del Giro 2026
Giro d'Italia 2026: le squadre, i partecipanti e i ritirati: addio alla corsa per Fabio ChristenVai al contenuto
Il miglior giovane: Eulalio anche maglia bianca
- Afonso Eulalio - 34:28:42
- Giulio Pellizzari +4'28''
- Mathys Rondel +4'56''
- Markel Beloki +5'31''
- Igor Arrieta +5'54"
Gli scalatori: Vingegaard maglia azzurra per un punto
- Jonas Vingegaard - 61 punti
- Diego Pablo Sevilla - 60 punti
- Felix Gall - 24 punti
- Igor Arrieta - 18 punti
- Nelson Oliveira - 18 punti
La classifica a punti: Magnier sempre ciclamino
- Paul Magnier - 130 punti
- Jhonatan Narvaez - 86 punti
- Jonathan Milan - 76 punti
- Davide Ballerini - 58 punti
- Manuele Tarozzi - 48 punti
La top 10 della classifica generale: Eulalio sempre in rosa
- Afonso Eulalio in 34:28.42
- Jonas Vingegaard +3:15
- Felix Gall +3:34
- Christian Scaroni +4:18
- Jai Hindley +4:23
- Giulio Pellizzari +4:28
- Ben O’Connor +4:32
- Mathys Rondel +4:56
- Thymen Arensman +5:07
- Michael Storer (AUS, Tudor Pro Cycling Team) +5:11
Le classifiche
Afonso Eulalio si conferma maglia rosa dopo Fermo. Alle sue spalle Jonas Vingegaard e Felix Gall compongono, al momento, il podio del Giro. Scaroni 4° e migliore degli italiani. Di seguito l'ordine d'arrivo di ieri, la top 10 della classifica generale e la top 5 delle graduatorie speciali (punti, miglior scalatore e miglior giovane)
Le classifiche del Giro d'Italia 2026Vai al contenuto
Ieri la vittoria di Narvaez sui muri marchigiani
Jhonatan Narváez ha vinto l'8^ tappa del Giro d'Italia sul traguardo di Fermo. L'ecuadoriano della Uae Emirates, al secondo successo in questo Giro 2026, ha chiuso in solitaria, staccando di 32" il norvegese Leknessund e di 42"Tjøtta. Eulalio conserva la Maglia Rosa. Qui il racconto della tappa di ieri
Giro d'Italia, Narvàez vince l'8^ tappa sui 'muri' marchigiani: è il bis al GiroVai al contenuto
Oggi la 9^ tappa del Giro d'Italia 2026
Buongiorno e buon Giro!
Oggi la corsa rosa sale ancora, da Cervia a Corno alle Scale, con gli ultimi 30 km tutti praticamente in salita. Una frazione che metterà a dura prova le gambe dei corridori e in particolare dei big in classifica. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta