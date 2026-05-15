Volata a Napoli, vetta abruzzese e ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia sta riproponendo anche in quest'edizione alcune formule che hanno riscosso molto successo negli ultimi anni. L'ottava tappa di sabato 16 maggio va da Chieti a Fermo, è lunga solo 157 km ed entrerà nel vivo soprattutto negli ultimi 60, dopo il traguardo volante di Cupra Marittima al km 96. Da lì inizierà una serie frenetica di saliscendi, le classiche salite brevi ma ripide che caratterizzano le Marche, i cosiddetti muri. I Gran Premi della Montagna si collocheranno a Montefiore dell'Aso, a Monterubbiano, a Capodarco e al traguardo di Fermo. Ci si può attendere qualche attacco, scatti e controscatti, forse anche qualche dispetto tra uomini di classifica. A meno che non decidano di recuperare le energie e gestirsi dopo il Blockhaus e in vista del Corno alle Scale.