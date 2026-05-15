Non ci si può riposare mai al Giro d'Italia. Dopo il duro arrivo sul Blockhaus, la consueta tappa dei muri marchigiani da Chieti a Fermo, appuntamento ormai tradizionale delle ultime edizioni della corsa rosa. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica
Volata a Napoli, vetta abruzzese e ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia sta riproponendo anche in quest'edizione alcune formule che hanno riscosso molto successo negli ultimi anni. L'ottava tappa di sabato 16 maggio va da Chieti a Fermo, è lunga solo 157 km ed entrerà nel vivo soprattutto negli ultimi 60, dopo il traguardo volante di Cupra Marittima al km 96. Da lì inizierà una serie frenetica di saliscendi, le classiche salite brevi ma ripide che caratterizzano le Marche, i cosiddetti muri. I Gran Premi della Montagna si collocheranno a Montefiore dell'Aso, a Monterubbiano, a Capodarco e al traguardo di Fermo. Ci si può attendere qualche attacco, scatti e controscatti, forse anche qualche dispetto tra uomini di classifica. A meno che non decidano di recuperare le energie e gestirsi dopo il Blockhaus e in vista del Corno alle Scale.
Gli orari dell'ottava tappa
- Partenza neutralizzata: 13.15
- Partenza dal km 0: 13.35
- Red Bull km*: 16.29-16.46
- Arrivo: 17.02-17.24
*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.