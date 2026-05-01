Il francese della Ineos Grenadiers ha vinto la 3^ frazione del Giro di Romandia (da Orbe a Orbe di 176,6 km) davanti a Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Pogacar, 4° all'arrivo, resta leader della classifica generale. Tappa caratterizzata dalla lunga fuga di sette uomini, rimasti poi in tre con l'azzurro Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), ripresi a due chilometri e mezzo dalla fine prima della volata finale

Una lunga fuga di sette uomini (rimasta poi in tre), ripresa a 2,5 km dalla fine, poi la volata finale. Il campione francese Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha vinto in volata la 3^ tappa del Giro di Romandia davanti a Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora hansgrohe) e il connazionale Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick Step. Partecipa allo sprint finale anche Tadej Pogacar (quarto al traguardo) che resta leader della classifica alla vigilia di quella che si preannuncia come la tappa regina (Broc-Charmey) della corsa: 149,6 km e tante salite.

Nella frazione di 176,6 km (da Orbe a Orbe), con un percorso molto vario, tanti strappi ma nessuno particolarmente importante da fare una grande selezione, vanno in fuga sette uomini tra i quali gli azzurri Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) e Lorenzo Germani (Groupama-FDI). Sul Col du Mollendruz (9km al 6,1% di media), è proprio Caruso a provarci: stacca tutti, scollina in testa, mantiene un vantaggio di 1’ sul gruppo, ma nella lunga discesa prima del traguardo, prima viene raggiunto dagli ex compagni di fuga Steinhauser e Cras, poi Ineos, Red Bull e Lidl Trek si organizzano e vanno a chiudere sui battistrada (a 2,5km dalla fine), prima dello sprint finale.