Dopo due vittorie in volata, il fuoriclasse sloveno conquista la quarta e penultima frazione (Broc-Charmey) di 149,6 km e tante salite, alla sua maniera: in solitaria blindando sempre di più il primato. Il solo a rispondere è stato un gran Florian Lipowitz che ha ceduto la sua ruota soltanto in vista del Gran Premio della Montagna. Staccatissimi Pablo Castrillo 3° e Lorenzo Fortunato 4° (a 1'42'')