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Pogacar maestoso, vince in solitaria la 4^ tappa del Giro di Romandia: sempre più leader

giro di romandia

Dopo due vittorie in volata, il fuoriclasse sloveno conquista la quarta e penultima frazione (Broc-Charmey) di 149,6 km e tante salite, alla sua maniera: in solitaria blindando sempre di più il primato. Il solo a rispondere è stato un gran Florian Lipowitz che ha ceduto la sua ruota soltanto in vista del Gran Premio della Montagna. Staccatissimi Pablo Castrillo 3° e Lorenzo Fortunato 4° (a 1'42'')

Una vittoria alla Tadej Pogacar: in solitaria, nella tappa regina del Giro di Romandia Broc-Charmey di 149,6 km, con uno scatto a tre chilometri dall'ultimo passaggio (di tre scalate) sullo Jaunpass. Dopo le prime due vittorie di frazione in volata, Pogacar blinda il primato del Romandia 2026 che si chiuderà domani con l'ultima frazione Lucens-Leysin di 178,2 km. A reggere la ruota del fuoriclasse sloveno, inizialmente Lenny Martinez (Bahrain Victorious), poi un grande Lipowitz (Red Bull-bora-hangsgrohe) che è riuscito a riportarsi su di lui per perdere la sua ruota solo in vista dello scollinamento, prima della picchiata verso Charmey. 

 

Al termine della tappa, Pogacar vincerà con 14'' su Florian Lipowitz, dietro il vuoto: Pablo Castrillo 3° (Movistar Team) e l'azzurro Lorenzo Fortunato 4° (XDS Astana Team)  arriveranno dopo 1'42''. Il resto degli uomini di classifica a 1'47''.

 

L'ordine di arrivo della quarta tappa

  1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – 3'40''24
  2. Florian Lipowitz (Red Bull-bora-hansgrohe) a 0'14''
  3. Pablo Castrillo (Movistar Team) a 1'42''
  4. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 1'42''
  5. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 1'47''
  6.  Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 1'47''
  7. Luke Tuckwell (Red Bull-bora– hansgrohe) a 1'47''
  8. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) a 1'47''
  9. Jefferson Cepeda  (Movistar Team) a 1'47''
  10.  Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) a 1'47''

La top 10 della classifica generale

 

  1.  Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 15'47''00
  2. Florian Lipowitz (Red Bull-bora–hansgrohe) a 0'35''
  3. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) a 2'23''
  4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) a 2'30''
  5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) a 2'48''
  6. Luke Tuckwell (Red Bull-bora hansgrohe) a 2'49''
  7. Jefferson Cepeda (Movistar Team) a 2'49''
  8. Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) a 2'54''
  9. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) a 2'56''
  10. Lorenzo Fortunata (XDS Astana Team) a 3'03''

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